Povesť vraví, že v obci Kriváň žila krivá žena

Zachovalá vodná veža s neďalekou studňou, ale tiež tzv. bocian, ktorým sa plnili parné vlaky vodou, stoja dodnes na stanici v Kriváni v okrese Detva, ako pozostatky niekdajšej slávy uhorskej a neskôr aj československej železnice. V Kriváni tieto objekty plnili takmer 100 rokov dôležitú úlohu pri dennom režime parodopravy, na križovatke dopravných ciest medzi Podpoľaním a Novohradom. Na snímke železničná stanica v Kriváni 25. októbra 2019. EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak

Popri okresnej Detve sa v obci stavia najviac nájomných bytov

Obec Kriváň je popri okresnej Detve miestom, kde sa na Podpoľaní stavia najviac nájomných bytov. V súčasnosti naplno beží výstavba už štvrtej nájomnej bytovky, v ktorej bude 16 bytov a v príprave je aj stavba ďalšej, s 18 bytmi. Na snímke starosta Imrich Paľko pri rozostavanej štvrtej nájomnej bytovke. Kriváň, 25. októbra 2019. EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak

Firmy pôsobiace v obci môžu zamestnať všetkých jej obyvateľov

Perspektívne, v horizonte troch až piatich rokov, môžu stredné a malé firmy v Kriváni v okrese Detva zamestnávať až 1000 ľudí. Najväčšia obec na Podpoľaní má dnes približne 1700 obyvateľov a tak prakticky každý v produktívnom veku, môže pracovať v mieste svojho bydliska. Najväčším zamestnávateľom v Kriváni je aktuálne spoločnosť Intercable (na snímke), ktorá zamestnáva 345 ľudí. Kriváň, 25. októbra 2019. EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak

Stanica bola kedysi dôležitá, parné rušne tam 100 rokov plnili vodou

Zachovalá vodná veža s neďalekou studňou, ale tiež tzv. bocian, ktorým sa plnili parné vlaky vodou, stoja dodnes na stanici v Kriváni v okrese Detva, ako pozostatky niekdajšej slávy uhorskej a neskôr aj československej železnice. V Kriváni tieto objekty plnili takmer 100 rokov dôležitú úlohu pri dennom režime parodopravy, na križovatke dopravných ciest medzi Podpoľaním a Novohradom. Na snímke na železničnej stanici v Kriváni je stále zachovaný aj tzv. bocian, s ktorým sa plnili parné rušne vodou. Kriváň, 25. októbra 2019. EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak Foto: EASYFOTO TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kriváň 26. októbra (TASR) - Popri tatranskom vrchu Kriváň, ktorý je jedným zo symbolov krajiny, sa na Slovensku nachádza aj obec s rovnakým názvom. Neleží však v blízkosti mohutnej hory, ale priamo v strede Slovenska na Podpoľaní v okrese Detva. Názov dediny Kriváň však môže mať korene práve pod Tatrami, odkiaľ pred stáročiami prišli pod Poľanu prví osadníci.hovorí bývalý starosta dediny a znalec miestnej histórie Ivan Konôpka.hovorí ďalej.dodáva. Karol Anton Medvecký vo svojej monografii Detva z roku 1905 dokonca uvádza, že pomenovanie obce pochádza od krivej cesty cez Mních.Konôpka sa však na základe štúdia histórie dediny prikláňa k názoru, že názov prišiel s prvými osadníkmi, ktorí začali toto územie osídľovať niekedy v 18. storočí po tom, ako sa desaťročia predtým podarilo vyhnať z oblasti Turkov, ktorí región dlhodobo plienili a pôvodných obyvateľov odvádzali do otroctva.hovorí.Podľa Konôpku sa v obci napríklad dodnes v hojnom počte vyskytuje priezvisko Chlebničan.priblížil.Obec Kriváň je popri okresnej Detve miestom, kde sa na Podpoľaní stavia najviac nájomných bytov. V súčasnosti naplno beží výstavba už štvrtej nájomnej bytovky, v ktorej bude 16 bytov, a v príprave je aj stavba ďalšej s 18 bytmi.hovorí starosta Imrich Paľko.Záujem o byty v dedine, ktorá je najväčšia v okrese, je značný. Napríklad na jar, keď odovzdávali tretiu nájomnú bytovku, mali na 16 bytov až 150 záujemcov.konštatuje starosta.dodáva.Nájomné byty, ktoré v obci vystavali v uplynulej dekáde, zvýšili aj počet obyvateľov. V súčasnosti ich má Kriváň viac ako 1700. Okrem nich sa však postavili aj desiatky rodinných domov a obec má pripravené aj pozemky na radovú zástavbu pre ďalších 20 domov.Dedina sa rozrastá nielen pre svoju polohu, ale aj pre dobré možnosti zamestnať sa priamo v obci. V stále sa zväčšujúcom priemyselnom parku už dnes pracuje asi 500 ľudí a v prípade zastabilizovania sa talianskeho a českého investora by sa počet zamestnancov mohol priblížiť až k číslu 1000.Perspektívne, v horizonte troch až piatich rokov, môžu stredné a malé firmy v Kriváni v okrese Detva zamestnávať až 1000 ľudí. Najväčšia obec na Podpoľaní má dnes približne 1700 obyvateľov, a tak prakticky každý v produktívnom veku, môže pracovať v mieste svojho bydliska.Obec má už dnes veľmi nízku nezamestnanosť. Nedosahuje ani päť percent a bez práce je aktuálne 47 ľudí.hovorí starosta Imrich Paľko.Stovkám miestnych dávajú už dnes prácu spoločnosti Intercable, Lukamasiv, KOPS či odštepný závod Lesov SR, ktoré sú situované na území krivánskeho priemyselného parku v juhozápadnej časti dediny.pripomína starosta.Aktuálne sa už pripravuje príchod českej spoločnosti SK Property, zhotovujúcej CNC stroje na mieru, ktorá by mala zamestnať ďalších niekoľko desiatok ľudí a z dnešných 345 až na 550 zamestnancov sa má do troch rokov rozrásť taliansky výrobca vysokonapäťových vodičov do elektromobilov Intercable.Ďalšie desiatky ľudí budú zamestnané aj vo veľkosklade a obchode Kvety.sk, ktorý sa má už onedlho začať stavať na opačnom konci Kriváňa, v blízkosti rýchlostnej cesty R2. Nemálo ľudí už dnes pracuje v tamojšej škole a škôlke, v miestnych obchodoch, ale napríklad aj na železnici a vlakovej stanici.Zachovaná vodná veža s neďalekou studňou, ale tiež tzv. bocian, ktorým sa plnili parné vlaky vodou, stoja dodnes na stanici v Kriváni v okrese Detva ako pozostatky niekdajšej slávy uhorskej a neskôr aj československej železnice. V Kriváni tieto objekty plnili takmer 100 rokov dôležitú úlohu pri dennom režime parodopravy na križovatke dopravných ciest medzi Podpoľaním a Novohradom.hovorí niekdajší starosta obce a znalec miestnej histórie Ivan Konôpka.Stavali ho v rokoch 1869 až 1871 a talianski stavitelia museli preraziť neďaleko obce až 321 metrov podzemím. Tunel sa tak stal na dlhý čas najväčším stavebným objektom železnice v úseku Šalgotarján - Zvolen.pripomína Konôpka.Dopravný uzol v Kriváni bol dôležitý pre miestnych obyvateľov aj z hľadiska zamestnanosti. Ľudia pracovali nielen na samotnej stanici, ale aj ako tzv. pochôdzkari, traťmajstri či vodári.pripomína niekdajší starosta.podotýka Konôpka.Lesná železnica s úzkym profilom nadväzovala na pílu v Hriňovej a zvážalo sa po nej drevo z Poľany do drevoskladu v Kriváni. Mala dĺžku až 24 kilometrov. Jej činnosť bola ukončená začiatkom 60. rokov minulého storočia, keď nad železničnou prepravou začala prevažovať doprava nákladnými autami, a tiež preto, lebo sa nad Hriňovou začala stavať priehrada.Zaujímavosťou stanice v Kriváni je aj to, že má ako jedna z mála obcí na Slovensku vybudovaný podchod. Postavený bol koncom 70. rokov 20. storočia aj preto, aby uľahčil prechod detí a ich rodičov z neďalekej materskej školy. Obyvateľom starej časti Kriváňa slúži na prechod do "novej" časti obce dodnes.