Povinná predprimárna výchova je pozitívnym krokom, tvrdí M. Lubyová

Martina Lubyová Foto: MŠVVŠ Foto: MŠVVŠ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) – Povinná predprimárna výchova je pozitívnym krokom, tvrdí ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS). Zároveň verí, že sa ju podarí zrealizovať v horizonte rokov 2021/2022. V súvislosti so schválením povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti pre TASR uviedla, že v tejto súvislosti bol rezort školstva atakovaný nielen politicky, ale aj zo strany Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).Lubyová poukázala na to, že SR zaostáva o 20 percentuálnych bodov za priemerom EÚ v zaškolenosti detí pred nástupom do povinnej školskej dochádzky.povedala.Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti pomôže podľa slov Lubyovej k rovnakej štartovacej čiare pre všetky deti a zvýšeniu pripravenosti na vzdelávanie najmä u detí z marginalizovaných skupín alebo sociálne znevýhodneného prostredia.poznamenala Lubyová.Prijatie tohto zákona považuje za úspech rezortu školstva aktuálneho roka." povedala šéfka rezortu školstva s tým, že toto je vec, ktorú ministerstvo nemá ako riešiť. Poukázala na to, že ešte za vlády Mikuláša Dzurindu bola zrealizovaná decentralizácia školstva, odvtedy príjmy, ale aj kompetencie a povinnosti prešli na mestá a obce.uviedla Lubyová.Šéfka rezortu školstva tvrdí, že napriek tomu, že výrazne zaostávame pod priemerom EÚ v zaškolenosti detí, je rezort školstva atakovaný za zavedenie povinnej predprimárnej výchovy. Poukázala aj na to, že ZMOS plánuje túto zmenu napadnúť na Ústavnom súde. Podľa nej to nepomáha pri riešení segregačných žalôb zo strany Európskej komisie.priblížila.