Povinná štátna karanténa od mája so zmenami a pendleri nemusia mať potvrdený negatívny test na Covid-19

1.5.2020- Pre uchádzačov o štúdium a žiakov či študentov všetkých typov škôl v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku neplatí od 1. mája povinná štátna karanténa. Uviedlo to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vo svojom statuse na sociálnej sieti.Vo svojom usmernení, ktoré čerpalo z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, uvádza, že zahraniční žiaci a študenti študujúci na Slovensku, by sa mali preukázať účelom návštevy Slovenska a negatívnym testom na ochorenie Covid-19, nie starším ako 96 hodín.„Na uchádzačov o štúdium, žiakov a študentov materskej, základnej, strednej a vysokej školy v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, ktorí majú potvrdenie o návšteve školy (vrátane jednej sprievodnej osoby) sa nevzťahuje povinná štátna karanténa,“ približuje ministerstvo.Študentom radí, že ak budú v zahraničí menej ako jeden deň, mali by si sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov respiračného ochorenia kontaktovať lekára. Ak by boli v zahraničí dlhšie, mali by ostať následne v domácej karanténe a najskôr na piaty deň sa dať otestovať na Covid-19.Pre zahraničných žiakov študujúcich na Slovensku platí, že potrebujú potvrdenie účelu ich príchodu, napríklad vykonanie skúšok či vypratanie osobných vecí z internátov. Na Slovensko ich môže sprevádzať jedna osoba. Obe osoby musia mať so sebou aj potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie Covid-19, ktorý nebude starší ako 96 hodín.