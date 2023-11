Povinná výbava každého človeka by mala byť slušnosť, solidarita, pozornosť a pomoc druhému, tvrdí Pellegrini (video)

Čriepky minulosti

Vyjadrenie úcty a uznania

1.11.2023 (SITA.sk) - Myšlienky na nás budú inšpiráciou pre tých, ktorí nám v pietny deň budú venovať tichú spomienku. Slušnosť, solidarita, pozornosť a pomoc druhému by podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho mali byť „povinnou výbavou“ každého človeka.„Tieto dni sú príležitosťou navštíviť hroby svojich blízkych a tichým zapálením sviečky spomínať na jedinečné chvíle, keď boli ešte medzi nami. Sú to chvíle, keď sa nám intenzívnejšie ako inokedy vybavujú rozmanité spomienky z ich života, ktoré zásadne a neopakovateľne ovplyvňovali náš život,“ uviedol vo videu na sociálnej sieti. Spomienky na to, akí naši blízki boli a čo po sebe zanechali sú „čriepkami minulosti, ktoré sú trvalým obrazom existujúcim v našom vnútri“.Dodáva, že v aktuálnych pietnych dňoch vedieme so zosnulými tichý dialóg aj o tom, akí sme v skutočnosti my sami.Na Slovensku si v týchto dňoch pripomíname Sviatok všetkých svätých Pamiatku zosnulých . Ide o sviatky, ktoré už stáročia slávi katolícka cirkev. Na Slovensku je zvykom počas týchto dní navštevovať cintoríny a hroby svojich príbuzných.Tie sú vyzdobené vencami a kvetmi, horia na nich sviece. Vence a kvety vyjadrujú úctu a uznanie životu tých, ktorí už nie sú medzi nami. Kríž, znak utrpenia a smrti, sa stal znakom víťazstva v Kristovom zmŕtvychvstaní. Preto kresťania každý hrob svojich príbuzných označujú znamením kríža.