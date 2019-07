Povinné odvody pre SZČO sa od júla paušálne nezvýšili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 12. júla (TASR) - Povinné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa paušálne od júla tohto roka nezvýšili. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa (SP) s tým, že rozhodujú individuálne príjmy každej SZČO.SP v týchto dňoch živnostníkov a ostatné SZČO informuje o zmenách v platení povinného poistenia, ktoré platia od 1. júla 2019. Vyše 170.000 SZČO dostane do 22. júla oznámenie o výške ich povinných odvodov pre nasledujúce obdobie. "uviedla poisťovňa. Ak príjem živnostníkov za rok 2018 bol rovný alebo nižší ako 5724 eur, povinné poistenie im od 1. júla 2019 zanikne." upozornila SP.Povinné sociálne odvody pre živnostníkov a ostatné SZČO zahŕňajú nemocenské poistenie, dôchodkové starobné a invalidné poistenie a príspevok do rezervného fondu.