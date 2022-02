SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2022 (Webnoviny.sk) - Povinné testovanie zamestnancov vo firmách bude podľa všetkého zrušené. Počas stredajšieho rokovania vlády to naznačil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.„Pokiaľ dnes (2. februára pozn. redakcie) dôjde k dohode, tak bude prijaté uznesenie, ktoré hovorí o tom, že sa v podnikoch nebude testovať," uviedol minister s tým, že podniky kritickej infraštruktúry, ako napríklad elektrárne a vodárne, prešli na častejšie testovanie a v iných firmách to podľa neho v aktuálnej situácii už nemá taký význam. „Predpokladám, že to bude zrušené," uzavrel.