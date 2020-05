Povinnú karanténu už nemusia absolvovať ani osoby žijúce s pendlermi, ak idú v sprievode

Potvrdenie od zamestnávateľa

Výnimky pre školákov a študentov

Osoby musia sledovať svoj zdravotný stav

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Povinnú karanténu od pondelku nemusia absolvovať ani osoby žijúce s pendlermi, ak idú v ich sprievode. Doteraz sa to vzťahovalo iba na deti týchto pendlerov. Ako informovalo na svojej stránke Ministerstvo vnútra SR , nové pravidlá sú účinné od rána od 7:00.Povinnú izoláciu nemusia podstúpiť ani zdravotnícki pracovníci, opatrovatelia, obhospodarovatelia pozemkov, osoby, ktoré sa musia postarať o príbuzných, sezónni zamestnanci v poľnohospodárstve a potravinárstve prichádzajúci z Rakúska a Českej republiky.Výnimky z povinnosti izolácie štátnej či domácej sa rozširujú aj na tých, ktorí majú pobyt na Slovensku a pracujú v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva či sú zamestnaní ako vedecko-výskumní pracovníci, pedagogickí zamestnanci.Platiť to bude aj na vzdialenosť viac ako 30 km od slovenského hraničného priechodu na územie Českej alebo Rakúskej republiky. Títo občania však musia byť držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Osoby sú taktiež povinné pri vstupe na územie SR odovzdať výsledok negatívneho testu na ochorenie Covid-19 nie starší ako 96 hodín.Ministerstvo podotýka, že výnimka z povinnej štátnej karantény sa doteraz vzťahovala na zdravotníckych pracovníkov alebo opatrovateľov z vybraných regiónov Českej republiky a Rakúska.Karanténu nemusia podstúpiť ani Slováci žijúci v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného slovenského hraničného priechodu a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode.Platí to aj pre žiakov základnej a strednej školy a vysokoškolákov, ktorí majú prechodný alebo trvalý pobyt na Slovensku a zúčastňujú sa na tréningoch v Českej republike, Poľsku, Maďarsku alebo Rakúsku vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Študenti však musia byť držiteľmi potvrdenia napríklad o členstve v športovom klube, kde trénujú.Výnimku dostanú aj tí, ktorí poskytujú neodkladnú starostlivosti blízkym rodinným príslušníkom na území susedného štátu, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať.Táto osoba však pri prekračovaní hraníc musí ukázať potvrdenie o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu. Ak pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné pri vstupe na Slovensko odovzdať výsledok negatívneho testu na ochorenie Covid-19 nie starší ako 96 hodín.Tí, ktorí žijú v susedných štátoch a prekračujú hranicu Slovenska z dôvodu neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať, sú podobne povinní preukázať sa potvrdením od lekára a čestným prehlásením. Taktiež musia odovzdať výsledok negatívneho testu.Pre osoby, ktoré obhospodarujú pozemky nachádzajúce sa na území Českej republiky, Maďarska, Rakúska alebo Poľska do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice neplatí povinná štátna karanténa.Rovnako neplatí ani pre osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt v uvedených krajinách a obhospodarujú pozemky na území Slovenskej republiky do vzdialenosti 10 km od štátnej hranice.Tieto osoby sú povinné sa na hranici Slovenska preukázať hodnoverným dokladom v slovenskom jazyku preukazujúcim uvedenú skutočnosť. Predložiť môžu napríklad list vlastníctva či zmluvu o nájme poľnohospodárskej pôdy.„Týmto osobám sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to svojmu ošetrujúcemu lekárovi,“ uviedlo ministerstvo.V usmernení dodalo, že po odsúhlasení Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nebude platiť povinná karanténa pre tie osoby, ktoré zabezpečujú servis a údržbu poľnohospodárskej techniky, posádky poľnohospodárskej techniky a ich sprievod v období od 1. júna do 30. októbra.