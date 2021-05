Povodne na Slovensku: Hasiči zasahujú vo viacerých obciach, v Bystrici stavajú bariéry (foto)

Na východe pomáhajú aj dobrovoľní hasiči

Protipovodňové bariéry pri štadióne

18.5.2021 (Webnoviny.sk) - Hasiči v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou absolvovali do utorňajšieho rána 203 výjazdov. Najvážnejšia situácia bola v Žilinskom kraji, kde hasiči vykonali 76 výjazdov, v Banskobystrickom kraji zasahovali 64-krát a v Trenčianskom kraji bola ich pomoc potrebná 63-krát.Hasiči vo väčšine prípadov odčerpávali vodu zo zatopených pivníc, priestorov a ulíc, odstraňovali nánosy bahna, čistili priepusty, odstraňovali prekážky z vodných tokoch a na mnohých miestach vykonávali monitoring vodných tokov.„Nasadzujeme aj dobrovoľné hasičské zbory obcí,“ uviedol pre agentúru SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Hasiči pomáhajú v obciach Prešovského okresu Terňa, Dulova Ves a Petrovany, a tiež v Čičave v okrese Vranov nad Topľou.Ako informuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) vo svojom profile na sociálnej sieti, hasiči v Banskej Bystrici od skorých ranných hodín stavajú pri zimnom štadióne protipovodňové bariéry, aby tak zabránili vybreženiu rieky Hron.Intenzívne dažde spôsobili v pondelok 17. mája problémy vo viacerých častiach mesta pod Urpínom. „Kritické úseky spolu so všetkými zainteresovanými zložkami monitorujeme a máme ich pod kontrolou," uviedol primátor mesta Ján Nosko s tým, že podľa informácií od Slovenského vodohospodárskeho podniku vyliatie Hrona z koryta nehrozí a jeho hladina by sa mala počas dňa stabilizovať.Počas týchto udalostí zasahovalo do utorňajšieho rána celkom 912 príslušníkov HaZZ a členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO), ktorí zasahovali s 258 kusmi hasičskej techniky. Na mnohých miestach hasiči naďalej zasahujú, vykonávajú protipovodňové opatrenia, odčerpávajú vodu a odstraňujú následky intenzívneho dažďa.