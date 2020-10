Povodne na Slovensku majú aj obeť, voda narobila problémy na viacerých miestach (video+foto)

15.10.2020 - Slovensko zasiahli intenzívne dažde, ktoré zdvihli hladiny potokov aj riek. Tretí povodňový stupeň meteorológovia stále hlásia v desiatich okresoch.Ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke, ide o okresy, na rieke Slaná v okresoch, na rieke Hornád v okresea v okrese. Výstraha tretieho stupňa tu platí od stredy 14. októbra až do odvolania.





Výstraha druhého stupňa platí v okresoch Malacky, Trnava, Pezinok, Martin, Turčianske Teplice, Žilina na rieke Rajčanka, na severe okresu Nové Zámky, Nitra, na rieke Hron v okresoch Žarnovica, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, na rieke Ipeľ v okrese Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, na rieke Slaná v okrese Rimavská Sobota, na riekach Hornád, Hnilec a Bodva v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice okolie na rieke Bodva a v okrese Trebišov na rieke Roňava.



SHMÚ vydala výstrahu prvého stupňa v okresoch Myjava, na juhu okresu Nové Zámky, Hlohovec, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, v okrese Levice na rieke Hron a rieke Ipeľ a v dolnej časti povodia rieky Bodrog v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov.

Hrozí podmočenie diaľnice

Zasahovali aj dobrovoľní hasiči

Uzavreté Nábrežie sv. Metoda

Muža strhol rozvodnený potok

Druhý a tretí stupeň povodňovej aktivity museli vyhlásiť starostovia štyroch obcí v okrese Púchov. Popribola najvážnejšia situácia v, kde miestnym občanom narobil starosti Slatinský potok.Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, intenzívny dážď navýšil hladinu potoka do takej miery, že voda pretrhla hrádzu a vyliala sa na cestu III. triedy a do dvoch cestných podjazdov. "Hrozí podmočenie diaľnice. Vzhľadom na výskyt bobra vodného v tejto lokalite správca toku nedostal povolenie na výkon činnosti v snahe prečistiť a vykonať úpravy na prevenciu pred povodňami," uviedol Bocák.Zaplavený podjazd popod cestu I/61 a diaľnicu D1 vo večerných hodinách obmedzil možnosti dopravy medzi belušskými miestnymi časťami Hloža a Podhorie, premávku tu usmerňovala polícia.Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnavskom kraji absolvovali v stredu deväť výjazdov, ktoré súviseli s nepriaznivým počasím.Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva HaZZ Márie Zaťkovej v štyroch prípadoch odstraňovali spadnuté stromy z ciest, v piatich prípadoch odčerpávali vodu zo zaplavených ciest a pivníc. Najčastejšie boli v teréne hasiči z hasičských staníc v Senici a Kútoch.Zhoršujúca sa povodňová situácia si vyžiadala aj nasadenie dobrovoľných hasičských zborov z približne dvoch desiatok obcí. Spolu pomáhalo 96 dobrovoľných hasičov vo všetkých častiach Trnavského kraja.V súvislosti s nepriaznivým počasím a zhoršujúcou sa povodňovou situáciou na území Slovenska bolo rozkazom prezidenta HaZZ Pavla Mikuláška v stredu podvečer uvedených do pohotovosti viac ako 500 dobrovoľných hasičských zborov obcí, z toho 55 v Trnavskom kraji.Hladina rieky Handlovka v Prievidzi začala po dvoch dňoch intenzívnych zrážok klesať. Ako informovala prievidzská samospráva na sociálnej sieti, aj napriek poklesu hladiny rieky je naďalej uzavreté Nábrežie sv. Metoda, kde pracovníci technických služieb pracujú na vyčistení komunikácie od nánosov zeminy."Vyzývame vodičov áut, aby rešpektovali dopravné značenie, cesta je stále neprejazdná. Ignorovanie zákazového dopravného značenia zo strany vodičov nám spôsobuje zbytočné komplikácie," uviedla vo štvrtok ráno na sociálnej sieti prievidzská samospráva.Rieka Handlovka podľa údajov z vodomernej stanice v Prievidzi kulminovala večer o 20:00, keď jej hladina dosiahla 182 centimetrov, čím o viac ako pol metra prekračovala hranicu III. stupňa povodňovej aktivity. Následne začala klesať a aktuálne o 8:45 dosahovala hladina Handlovky výšku 97 cm.Povodne na Spiši si vyžiadali prvú obeť. V obci Jezersko v Kežmarskom okrese v stredu našli utopeného 26-ročného muža. Informoval o tom Igor Pavlík, hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove s tým, že sa čaká na obhliadajúceho lekára. Ešte počas utorkového večera ho strhol rozvodnený potok a vyhlásili po ňom pátranie. V stredu dopoludnia jeho telo našli horskí záchranári a konštatovali smrť.