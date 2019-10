Pôvodne októbrové El Clasico sa napokon uskutoční 18. decembra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 23. októbra (TASR) - Prestížne futbalové El Clasico v rámci španielskej La Ligy medzi FC Barcelona a Realom Madrid sa napokon uskutoční 18. decembra. Zápas sa mal pôvodne hrať 26. októbra, no preložili ho na neskorší termín. Dôvodom sú na rovnaký deň v katalánskej metropole naplánované a vopred ohlásené protesty a demonštrácie.O odložení stretnutia rozhodla už v utorok Španielska futbalová federácia. Vedenie ligy navrhlo, aby si mužstvá vymenili poradie zápasov a prvý by sa hral v Madride. Barca aj Real to však odmietli. Ligová komisia potom navrhla termín 4. decembra, napokon sa duel po dohode oboch klubov uskutoční o dva týždne neskôr.V Barcelone prebiehajú protesty proti rozsudku Španielskeho najvyššieho súdu nad katalánskymi politikmi. Z nich deväť dostalo tresty od 9 do 13 rokov väzenia nepodmienečne za usporiadanie referenda v roku 2017. Protesty v Katalánsku prerástli do násilných stretov s políciou. Informáciu priniesla agentúra AFP.