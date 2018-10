Povodne spôsobili veľké škody v benátskej Bazilike sv. Marka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Rím 30. októbra (TASR) - Povodne, ktoré v pondelok postihli severotalianske Benátky, spôsobili rozsiahle škody v tamojšej Bazilike svätého Marka. Časti starobylého chrámu boli zatopené až 16 hodín, pričom voda siahala až do výšky 90 centimetrov.Intenzívne dažde sprevádzané silným vetrom, ktoré v pondelok a utorok postihli veľkú časť Talianska, si vyžiadali už najmenej 11 životov. Mnohé z obetí zahynuli, keď na ne spadli vyvrátené stromy. Do odpratávania zatarasených ciest bolo celkovo nasadených takmer 6000 hasičov, napísala agentúra AP.povedal hlavný správca kostola Carlo Alberto Tesserin, ktorého citovala agentúra DPA.Povodňová voda poškodila mramorové súčasti, stĺpy, bronzové dvere i podlahové mozaiky chrámu. Podľa Tesserina to poukazuje na potrebu lepšieho zabezpečenia baziliky i celých Benátok pre prípad povodní.Záplava takejto intenzity postihla Baziliku svätého Marka už druhýkrát od roku 2000 a celkovo piatykrát za tisíc rokov jej existencie.Povodňová voda v Benátkach kulminovala v pondelok na úrovni 156 centimetrov a bazilika je v súčasnosti chránená len do výšky 110 centimetrov. Úrady v pondelok preventívne evakuovali celé Námestie sv. Marka.Silný vietor vyvolal v pondelok v Benátkach nadpriemerne vysoký príliv, ktorý - po prvý raz v priebehu desaťročia - zatopil tri štvrtiny mesta. Aj v utorok stále zostávalo zatopených približne osem percent Benátok.