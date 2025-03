Povodne ukázali problém s podpoistením majetku – poistku domova je potrebné prispôsobiť rastúcim cenám

Čo je to podpoistenie

Ako sa vyhnúť podpoisteniu

Ako prebieha indexácia/valorizácia poistných súm v UNIQA



Automaticky: poistná zmluva je už uzatvorená s automatickou indexáciou, ktorá chráni pred dôsledkami neustále rastúcich cien pre klienta. Táto metóda je najspoľahlivejším nástrojom na zabránenie podpoisteniu v budúcnosti.

Voliteľne: najmä pri starších poistných zmluvách UNIQA zasiela klientovi ponuku na indexáciu poistných súm, ktorú klient môže, ale nemusí akceptovať. Vzhľadom na aktuálne okolnosti a potrebu reagovať na nárast cien väčšina klientov túto ponuku prirodzene akceptuje.



Poistné verzus indexácia

20.3.2025 (SITA.sk) -"Žiaľ, aj počas procesu likvidácie poistných udalostí minuloročných povodniach sme sa pri nehnuteľnostiach a domácnostiach opätovne stretli s podpoistením, keď bolo bývanie poistené na sumu, ktorá sa roky nemenila a za ktorú by dnes nebolo možné dom kompletne opraviť alebo postaviť. Takýchto zmlúv, viac alebo menej podpoistených, sme stále evidovali desiatky," hovorí riaditeľ likvidácie škôd UNIQA Daniel Červenka.Podľa štatistických ukazovateľov ceny stavebných materiálov a pracovnej sily na Slovensku každoročne rastú a analytici predpovedajú ich rast aj tento rok. Práve tieto reprodukčné ceny sú rozhodujúce pri náprave vzniknutých škôd, pretože určujú, za koľko by sa nehnuteľnosť mohla dnes postaviť alebo kúpiť.Ak klient tento nárast nepremietne a neaktualizuje svoje existujúce zmluvy, môže byť reálne ohrozený podpoistením. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť je akceptovať indexáciu poistných súm, ktorú aktívne vykonáva pre klientov poisťovňa.Keďže v takom prípade je majetok alebo domácnosť v porovnaní so skutočnosťou v poistení "podhodnotená", v prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne odškodnenie znížené v rovnakom pomere ako poistná suma k reálnej hodnote poškodeného alebo zničeného majetku. Plná náhrada vzniknutej škody tak klient nedostane.UNIQA pri škode overuje, aké sú skutočné náklady na opätovné nadobudnutie danej veci (majetku), teda. Tú následne porovná. Ak je poistná suma stanovená primerane, UNIQA vyplatí odškodnenie v plnej výške vzniknutej škody. Ak je poistná suma nastavená neadekvátne nízko, UNIQA poskytne plnenie znížené vo vyššie uvedenom pomere zmluvnej poistnej sumy a skutočnej reprodukčnej ceny, čo však zvyčajne na opravu alebo znovunadobudnutie poistenej veci (domu, bytu, domácnosti) nestačí.Riziku nedostatočného plnenia pri vzniknutej škode sa dá vyhnúť pravidelnou aktualizáciou poistných súm dohodnutých v poistnej zmluve. Aktualizácia by mala v ideálnom prípade zohľadňovať vývoj cien súvisiaceho majetku, teda stavebných cien budov a zriadenia domácnosti. Najjednoduchší spôsob aktualizácie je takzvaná. "Už samotné označenie postupu ako indexácia naznačuje, že nejde o náhodné zvýšenie. Úprava poistných súm sa vykonáva podľa merateľných štatistických indexov, ktoré UNIQA priebežne monitoruje, a tak môže preukázať, prečo a ako došlo ku konkrétnemu posunu v poistnej sume," vysvetľuje manažér oddelenia poistenia majetku UNIQA Zdeněk Hruška.V praxi sa často používa termín. Ide o ten istý proces, len toto označenie zdôrazňuje reálne zhodnotenie poistenia, pretože klientom poskytuje navýšenie poistných čiastok lepšiu poistnú ochranu.Proces indexácie poistných súm prebieha v UNIQA každoročne. Do rozsahu poistenia sa premieta vždy k výročiu poistnej zmluvy dvoma spôsobmi:Ak bola poistná suma pri uzatváraní poistnej zmluvy stanovená adekvátne a je navyše chránená priebežnou indexáciou, UNIQA v prípade škody neoveruje možné podpoistenie a neuplatňuje krátenie poistného plnenia.Existuje však aj iná situácia, keď je potrebné poistné čiastky zmluve aktívne upraviť zo strany klienta:"Poisťovňa môže vychádzať len z údajov uvedených v poistnej zmluve. Ak však klient v priebehu rokov pristavia poschodie alebo si zriadi dom s dielňou v záhrade prípadne zásadne investuje do rekonštrukcie alebo rozšírenia celého objektu, mal by nás o takomto zvýšení hodnoty nehnuteľnosti informovať, inak sa to nedozvieme," varuje Zdeněk Hruška. "Len na základe informácií od klienta môžeme upraviť poistnú zmluvu tak, aby bola ochrana dostatočná pre všetky dodatočné investície uskutočnené na danom mieste."Klient však nemusí úplne všetko a vždy hlásiť poisťovni. Drobné vedľajšie stavby (napr. studňu, nový plot, dokončenú pergolu alebo skleník) UNIQA v novších verziách poistenia pokryje aj bez ich uvedenia v poistnej zmluve, a to až do limitu plnenia uvedeného v zmluve. Rozsiahlejšie investície je však potrebné vždy nahlásiť poisťovni.Súčasťou indexácie je aj, ktoré zohľadňuje navýšenie rizika, ktoré na seba poisťovňa zvýšením poistnej sumy preberá. Ak sa poistná suma v zmluve zvýši, zvýši sa klientovi aj poistné. Rozhodne sa však neoplatí na poistení šetriť – nevhodne "ušetrených" pár desiatok eur môže v prípade škody spôsobiť rozdiel pri plnení až v desiatkach tisíc, niekedy aj v stotisícoch eur. Práve takáto suma môže potom pri obnove zničeného bývania výrazne chýbať.Informačný servis