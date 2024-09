Povodňové škody v Devínskej Novej Vsi sa budú počítať v stovkách miliónov eur (foto)

Povodňový stav je stabilnejší

Neprejazdné ulice

19.9.2024 (SITA.sk) - Povodňové škody v Bratislave - Devínskej Novej Vsi sa budú počítať v stovkách miliónov. Pre agentúru SITA to uviedol starosta mestskej časti Dárius Krajčír „Stále nepretržite pracujeme na zvládnutí povodňovej situácie a najbližšie dni budú patriť sanačným prácam a odstraňovaniu škôd, ktoré voda spôsobila. Následne budeme môcť pristúpiť k prevereniu, čo všetko a do akej miery je poškodené," priblížil starosta.Ako dodal, bude potrebné skontrolovať stav a prípadné poškodenie ciest, chodníkov, stromov, mobiliárov a obydlí obyvateľov a ostatných budov. „Už teraz je však isté, že škody sa budú počítať v stovkách miliónov," poznamenal Krajčír.Povodňový stav v Devínskej Novej Vsi je stabilnejší, stále však nemožno hovoriť o zlepšovaní. „Prečerpávame všetky miesta, kde by mohla voda spôsobiť ďalšie škody, zaplaviť ďalšie pivnice a domy," priblížil starosta.Rovnako odčerpávajú a odstraňujú následky povodní na zaplavených cestách, aby mohli byť komunikácie opäť čo najskôr prejazdné. Stále je uzavretá cesta medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom, kde sú postavené protipovodňové zábrany.„Cesta ostane uzatvorená dovtedy, kým hladina vody neklesne do takej miery, že bude bezpečné protipovodňové zábrany odstrániť," spresnil Krajčír.Pre osobnú dopravu sú aj naďalej neprejazdné ulice Istrijská, Mlynská a Vápencová. Tieto komunikácie sú prejazdné pre mestskú hromadnú dopravu a záchranné zložky.Starosta vyjadril vďaku všetkým príslušníkom záchranných zložiek, špeciálne príslušníkom Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí v Devínskej Novej Vsi za posledné dni a noci zasahovali a pomáhali.„Žiaľ, musím povedať, že ako mestská časť, ktorá je jednou z najviac zasiahnutých touto mimoriadnou situáciou, nám stále chýba množstvo nevyhnutných informácií," zdôraznil s tým, že nemajú dostatočné informácie zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku. „Chýbajú nám tiež informácie k financiám, spracovaniu odpadov, ktoré vznikli počas povodní a vzniknú pri následnom odstraňovaní škôd," poznamenal.Mestskej časti tiež podľa starostu chýbajú napríklad informácie k stavu čističiek odpadových vôd, ktoré zatopilo, a to ako v tejto veci treba ďalej postupovať. „Musíme stále a dlho pátrať po množstve informácií, ktoré potrebujeme k tomu, aby sa nám darilo riešiť túto situáciu čo najrýchlejšie a s najmenšími škodami," uzavrel Krajčír.