Povolenie na prevádzku má 13 prírodných a 148 umelých kúpalísk

Na archívnej snímke kúpalisko Kuchajda v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 28. júna (TASR) – Vyhovujúca kvalita vody je momentálne na 13 prírodných kúpaliskách, povolenie na prevádzku dostalo 148 umelých kúpalísk a 504 bazénov. O aktuálnom stave kúpacích plôch informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.Medzi vyhovujúce prírodné kúpaliská patria Zlaté piesky, Kuchajda, Slnečné jazerá (Bratislavský kraj), rekreačná oblasť Kunovská priehrada Sobotište (Trnavský kraj), Liptovská Mara – Liptovský Trnovec (Žilinský kraj), plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici, Ružiná pri obci Divín, Zelená voda – Kurinec, Teplý Vrch – Pláž Drieňok, Teplý Vrch – Pláž ORMET (Banskobystrický kraj), Delňa, Veľká Domaša – Tišava (Prešovský kraj) a Vinianske jazero (Košický kraj).Mimo prevádzky budú v tejto kúpacej sezóne Dolnohodrušské jazero, vodná nádrž Brezová pod Bradlom, prírodné kúpalisko Veľká Domaša – Valkov a Šulianske jazero.V aktuálnom týždni boli do prevádzky uvedené ďalšie kúpaliská, a to Letné kúpalisko na sídlisku III v Prešove, Wellness centrum Patince, Penzión Lagáň v Radave, Zámocká záhrada v Hlohovci, Umelé kúpalisko Červená hviezda v Košiciach, termálne kúpalisko Retro Thermal Diakovce a Kúpalisko Detva.V sobotu (29. 6.) by malo začať sezónu Termálne kúpalisko Stráňavy, Kúpalisko Kežmarok, Kúpalisko Aquaspa Gánovce aj Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany.Zhoršenú kvalitu vody na kúpanie zistili hygienici v bazénoch Kúpaliska Remata a Termálneho kúpaliska Komárno. Prevádzkovatelia zabezpečili nápravné opatrenia a budú vykonané opakované odbery vzoriek vody. Na výsledky sa čaká aj v prípade ThermalParku Nitrava.Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku môžu návštevníci sledovať na webovej stránke ÚVZ SR.