Povstalci zastavili po útokoch Turecka ťaženie proti IS

Damask 31. októbra (TASR) - Spojenými štátmi podporované sýrske povstalecké jednotky pozastavili v dôsledku útokov Turecka svoje bojové operácie namierené proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) v posledných izolovaných oblastiach pod kontrolou IS, nachádzajúcich sa na východe Sýrie. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa stredajšieho oznámenia Sýrskych demokratických síl (SDF) pod vedením kurských milícií prišiel počas tureckého bombardovania o život jeden z bojovníkov a ďalší utrpel zranenia.uviedli SDF prostredníctvom online vyhlásenia.Americkými silami podporované SDF v septembri vyhlásili, že začali záverečnú fázu svojej ofenzívy s cieľom očistiť severovýchod Sýrie od militantov z IS.SDF v boji proti Islamskému štátu v Sýrii zohrávajú významnú úlohu, v provinciách Rakka a Dajr az-Zaur dobyli väčšinu bášt extrémistických milícií.Militanti z IS naďalej ovládajú izolované oblasti nachádzajúce sa na východe a juhu Sýrie. Táto extrémistická organizácia prišla už o väčšinu územia, ktoré ovládala v Sýrii a susednom Iraku.