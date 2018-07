Pozastavené práce na tuneli Čebrať v stredu opäť obnovili

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Likavka 25. júla (TASR) – Tunel Čebrať v úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová začali v stredu znova raziť. Pokyn na opätovné spustenie prác vydal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Zhotoviteľ po správoplatnení záverečného stanoviska začal s razením tunela z východného portálu. Zo získaného materiálu sa vybuduje teleso diaľnice. Spustili sa aj dokončovacie práce na mostných objektoch.Stavebné práce sa museli prerušiť v roku 2015 pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela pri západnom portáli. Pokračovanie vo výstavbe v pôvodnom trasovaní by bolo vysoko rizikové a na hraniciach technických možností. Zmena pôvodnej trasy diaľnice z dôvodu nepredvídaných prírodných okolností si vyžiadala rozsiahle prieskumy a nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).povedal na stredajšom brífingu v Likavke Érsek.Ružomberský primátor Igor Čombor upozornil na fakt, že mesto pod Čebraťom je hlavným cestným ťahom na trase východ - západ, sever – juh a pokým sa tu nevybuduje moderná cestná sieť, trpieť bude celé Slovensko.uviedol.Začatie razenia tunela na západnom portáli sa predpokladá po nadobudnutí právoplatnosti aktualizovaného stavebného povolenia. Podľa investičného riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Jiřího Hájka by mohlo byť spustené v máji alebo júni budúceho roka.Na stretnutie do Likavky prišli v stredu dopoludnia aj nespokojní občania mestskej časti Hrboltová.uviedla mestská poslankyňa za Hrboltovú Anna Šanobová.Hrboltovčania zároveň navrhujú, aby portál posunuli na úsek kilometra 1,5.dodala.Investičný riaditeľ NDS však upozornil, že práce na tuneli sa zastavili práve z dôvodu ohrozenia nad Hrboltovou. Museli teda spustiť nový proces prípravy, čo malo dosah na celú výstavbu tunela.skonštatoval.Minister v reakcii na protesty Hrboltovčanov uviedol, že sa považuje za mierumilovného človeka, no aj zmier má určitú hranicupovedal.Podľa nového variantu stavba D1 Hubová – Ivachnová bude dlhá 14.919 metrov, pôvodne bola dlhšia o 353 metrov. Dvojrúrový tunel Čebrať sa predĺži na 3600 metrov, pôvodne mal len 2026 metrov. Zníži sa aj počet mostných objektov na 19 z pôvodných 22. Na stavbe bolo doposiaľ preinvestovaných 77,7 milióna eur. Financovanie je zabezpečené z finančných zdrojov EÚ z Kohézneho fondu. Predpokladaný termín otvorenia tohto úseku motoristom sa očakáva v roku 2022.