Pozdrav Ježiškovi môžu deti posielať už len do tohto piatka, odpíše každému

15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pozdrav Ježiškovi, pohľadnicu, list či kresbu, aby ten stihol do Vianoc odpovedať, môžu deti posielať už len do piatka 16. decembra na jeho adresu „Ježiško 999 99“.Slovenská pošta mu odkazy doručí do jeho oficiálnej poštovej schránky v Rajeckej Lesnej. Dôležité je podľa hovorkyne pošty Ivety Dorčákovej uviesť spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať. Ako každý rok, aj teraz poteší milým rozprávkovým darčekom.„Svoje priania, odkazy, obrázky môžu deti posielať na akejkoľvek pohľadnici, prípadne môžu napísať list a poslať ho v obálke na adresu „Ježiško 999 99“. Pohľadnica sa dá poslať aj z mobilu či počítača cez internetovú aplikáciu www.mojapohladnica.sk. Tu si je možné vytvoriť originálnu pohľadnicu s vlastnými motívmi či fotografiami, prípadne zvoliť pohľadnicu zo šablóny Pošta Ježiškovi, následne treba napísať správu Ježiškovi a zadať objednávku,“ upozorňuje Dorčáková a dodáva, že Slovenská pošta pohľadnicu vytlačí a doručí.Dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať. Ježiško odpovedá nielen v slovenčine, ale aj v angličtine, maďarčine či v Braillovom písme.Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky. Projekt Vianočná pošta organizuje Slovenská pošta už 24-krát a partnerom projektu je Poštová banka