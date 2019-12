Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 4. decembra (TASR) - Pozemkové úpravy by sa mali začať v 120 katastrálnych územiach. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu prerokoval a schválil vládny kabinet.Zoznam 120 katastrálnych území je podľa MPRV spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre začatie pozemkových úprav v roku 2020, s predpokladanou odhadovanou celkovou potrebou finančných prostriedkov 68,06 milióna eur hradenou zo štátneho rozpočtu SR.upozornil agrorezort. Táto suma je vyššia, ako priemerné hodnoty, čo je podľa MPRV ale logické, vzhľadom na to, že ide o najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najprácnejšie katastrálne územia.Výsledný zoznam obsahuje 93 katastrálnych území, ktoré získali najvyššie ohodnotenia naliehavosti vykonania pozemkových úprav v celkovej odhadovanej cene 52,88 milióna eur, kde je potrebné bezodkladne vykonať prípravné konania pozemkových úprav a následne verejne obstarať zhotoviteľa a začať pozemkové úpravy.Ďalších 27 katastrálnych území je z už obstarávaných projektov pozemkových úprav, kde sa nepochybne preukázala naliehavosť a účelnosť vykonania pozemkových úprav v už vykonaných prípravných konaniach, len sa nepodarilo zabezpečiť ich finančné krytie vzhľadom na možné zdroje v Programe rozvoja vidieka 2014 až 2020, vo výške 15,18 milióna eur s DPH, kde sa pozemkové úpravy po úspešnom verejnom obstarávaní ihneď začnú.Pri priemernej dĺžke prípravného konania pozemkových úprav približne 4 až 6 mesiacov a dĺžke verejného obstarávania minimálne ďalších 6 mesiacov je podľa MPRV možné predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov v 93 vybraných katastrálnych územiach až v roku 2021, v 27 katastrálnych územiach už v roku 2020.