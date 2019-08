POZEMKOVÝ FOND BY NÁJOM PÔDY GAZDOM MAL PODMIENIŤ ŠPECIÁLNOU VÝROBOU

Ilustračná snímka. Foto: TASR Andrej Budai Foto: TASR Andrej Budai

Bratislava 14. augusta (TASR) - Farmy rodinného typu (malých a mladých farmárov) by štát pri nájme pôdy, ktorú spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF), mal uprednostniť, ale s podmienkou vykonávania špeciálnej, respektíve živočíšnej výroby. Uviedol to v stredu na stretnutí s médiami štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriel Csicsai (Most-Híd). Poslanecký návrh, ktorý by mal upraviť príslušnú legislatívu, bude podľa neho predložený pravdepodobne už na septembrovú schôdzu parlamentu.