Požiar na Kilimandžáre je do veľkej miery pod kontrolou

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Požiar, ktorý už takmer dva týždne horí na africkom vrchu Kilimandžáro, sa po nasadení stoviek vojakov podarilo do veľkej miery dostať pod kontrolu. Vo štvrtok to oznámil tanzánsky premiér. Plamene už zničili 33 kilometrov štvorcových na najvyššom a najznámejšom vrchu Afriky, povedal ďalej Kassim Majaliwa.Požiar vypukol 21. októbra neďaleko tábora Karanga, ktorý je obľúbený medzi tisíckami turistov smerujúcimi každoročne na vrchol Kilimandžára. Príčinu jeho vzniku zatiaľ nezistili a vyšetrovanie podľa premiéra pokračuje. Ďalšie požiare podľa neho medzičasom vypukli aj v iných častiach vrchu, no sú už pod kontrolou a hlavné turistické lokality v tých oblastiach sú bezpečné. V utorok na pomoc s hasením nasadili 878 vojakov a dva vrtuľníky tanzánskych ozbrojených síl.