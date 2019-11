Požiar obrovských rozmerov spustošil v júli 1931 takmer celý Važec

ilustračné foto Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Važec 10. novembra (TASR) – Najčernejším dňom v histórii liptovskej obce Važec sa stal 17. júl 1931. Požiar nevídaných rozmerov vtedy spustošil 461 domov, o strechu nad hlavou prišlo za pár hodín približne 2000 ľudí. S ohňom bojovali hasiči z okresu Liptovský Mikuláš, Popradu či Svitu, no napriek tomu zhorela do tla takmer celá dedina.Podľa veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) obce Važec Rastislava Šeďa v čase vzniku požiaru miestni obyvatelia pracovali na poli. Len čo zahliadli dym, utekali do dediny pozrieť sa, čo sa deje.priblížil pre TASR.Z pôvodných stavieb sa mnoho nezachovalo. Z dobových zápiskov vyplýva, že po požiari zostala len jedna časť obce, tzv. vyšný koniec.skonštatoval veliteľ.I keď je táto katastrofa už súčasťou histórie, medzi priority miestneho dobrovoľného hasičského zboru aj dnes patrí prevažne preventívna činnosť. Ide najmä o protipožiarne kontroly rodinných domov. Tie sú podľa Šeďa prínosom nielen pre Važťanov, ale aj samotných dobrovoľných hasičov.hrdo poznamenal Šeďo.Miestny DHZ najčastejšie zasahuje pri požiaroch hrabanky alebo lesných požiaroch. Momentálne má 28 aktívnych členov. Hasičská zbrojnica je nová, postavená z eurofondov v roku 2013. Pozostáva z prístavby a zrekonštruovaných obecných garáží.zdôraznil.Podľa veliteľa členovia miestneho DHZ absolvujú základné aj pilčícke kurzy, školenia týkajúce sa obsluhy vysielačiek, strojnícke školenia a mnoho iného.dodal veliteľ.