Požiar obytnej výškovej budovy v Londýne uhasili, zranenia nehlásia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 29. júna (TASR) - Britským hasičom sa podarilo eliminovať požiar, ktorý zachvátil v piatok obytnú výškovú budovu vo východnom Londýne. Plamene za objavili v byte na 12. poschodí a čiastočne sa rozšírili na 13. poschodie, uviedla Londýnska hasičská brigáda (LFB), ktorú cituje denník The Independent.Na mieste zasahovalo vyše 50 hasičov a ešte pred ich príchodom budovu opustilo 44 ľudí. Ďalšie dve osoby odviedli do bezpečia už hasiči. Podľa vyhlásenia LFB počas incidentu nikto neutrpel zranenia. Požiar vypukol približne o 12.30 h miestneho času (13.30 h SELČ), uhasiť sa ho podarilo o hodinu a 20 minút neskôr.Dispečing LFB prijal vyše 90 upozornení na šíriaci sa oheň. Inkriminovaná budova s názvom Grafton House sa nachádza na ulici Wellington Way vo štvrti Mile End. Požiar vyslal k oblohe vysoký stĺpec čierneho dymu, viditeľný z mnohých miest britskej metropoly. Príčina požiaru nebola bezprostredne zistená, prípad vyšetrujú.Incident vyvoláva nepríjemné spomienky na tragický požiar obytnej výškovej budovy Grenfell Tower v západolondýnskej štvrti Kensington zo 14. júna 2017, pri ktorom zahynulo 72 ľudí. Jeho príčinou bolo nevyhovujúce obloženie budovy.