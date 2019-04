Požiar parížskej katedrály nevykazuje znaky trestného činu

Na snímke Katedrála Notre-Dame počas požiaru 15. apríla 2019 v Paríži. V parížskej Katedrále Notre-Dame vypukol v pondelok popoludní požiar, ktorý môže súvisieť s prebiehajúcimi renovačnými prácami. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Predveľkonočná omša sa namiesto Notre-Dame konala v inom kostole

Paríž 18. apríla (TASR) - Vyšetrovanie rozsiahleho požiaru, ktorý v pondelok vypukol na streche katedrály Notre-Dame (Chrám Matky Božej) v Paríži, zatiaľ neprinieslo nič, čo by naznačovalo, že išlo o trestný čin. Podľa tlačovej agentúry AP to vyhlásila v stredu parížska prokuratúra.Vyšetrovanie je stále v začiatočných štádiách, vyšetrovatelia však už mohli vstúpiť do niektorých častí budovy a pracovať tak priamo na mieste udalosti. V súvislosti s požiarom tiež bolo vypočutých "približne desať" ďalších ľudí, čím celkový počet stúpol na približne 40.V prípade osôb vypočúvaných v prvý deň po vypuknutí požiaru malo ísť prevažne o pracovníkov podieľajúcich sa na renovácii historického chrámu. Stavebná spoločnosť Le Bras Freres, ktorá mala krátko pred požiarom na starosti renováciu strechy, vylúčila akúkoľvek zodpovednosť za nešťastie.Požiar na streche katedrály Notre-Dame, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie historické pamiatky Európy, vypukol v pondelok večer a uhasiť sa ho podarilo až po deviatich hodinách. Oheň zničil samotnú strechu, ako aj štíhlu vežu nad krížením lodí, ktorá sa zrútila do vnútrajška chrámu.Vyšetrovatelia z bezpečnostných dôvodov spočiatku nemohli vstúpiť do vnútorných priestorov. Parížska prokuratúra však vtedy vyhlásila, že požiar vyšetruje ako nešťastnú náhodu, a nie ako prípad podpaľačstva.Predveľkonočnú omšu, ktorá sa mala konať v požiarom poškodenej parížskej katedrále Notre-Dame, slávili v stredu veriaci v druhom najväčšom chráme francúzskej metropoly - Kostole sv. Sulpícia. Parížanov na túto bohoslužbu pozýval miestny arcibiskup Michel Aupetit, informovala tlačová agentúra DPA.Na tzv. omši svätenia olejov v náhradných priestoroch sa zúčastnili aj manželka francúzskeho prezidenta Brigitte Macronová a minister vnútra Christophe Castaner. Pred kostolom v parížskej štvrti Saint-Germain-des-Prés sa zhromaždili stovky ľudí, ktorí sledovali zábery zvnútra na veľkoplošnom plátne.Zvony na všetkých francúzskych katedrálach sa v stredu večer rozozvučali na znak solidarity tamojších diecéz s Parížom. Stalo sa tak okolo 18.50 h, teda v čase, keď sa podľa zverejnených správ objavili v pondelok plamene na streche parížskej katedrály Notre-Dame.Podľa DPA zazneli krátko po 18.50 h aj zvony na parížskom Kostole sv. Sulpícia.zdôraznil na omši Aupetit. Narážal tým aj na nedávne škandály, ako je odsúdenie lyonského arcibiskupa Philippa Barbarina za krytie sexuálneho zneužívania detí.Požiar na streche katedrály Notre-Dame, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie historické pamiatky Európy, vypukol v pondelok večer a uhasiť sa ho podarilo až po deviatich hodinách. Oheň zničil samotnú strechu, ako aj štíhlu vežu nad krížením lodí, ktorá sa zrútila do vnútrajška chrámu.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok prisľúbil, že poškodená katedrála bude obnovená "v priebehu piatich rokov".