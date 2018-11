Požiar v Kalifornii má 71 obetí, nezvestných môže byť vyše 1000

Na snímke záchranárka vyťahuje psa počas mohutného lesného požiaru, ktorý je známy pod označením Camp Fire (táborák) v kalifornskom Paradise. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. novembra (TASR) - Lesný požiar vyčíňajúci na severe amerického štátu Kalifornia si vyžiadal už najmenej 71 obetí na životoch. Tlačová agentúra AP o tom informovala na základe vyjadrenia šerifa okresu Butte, ktorý oznámil v piatok nález ďalších ôsmich ľudských tiel.Počet ľudí evidovaných v súvislosti s týmto požiarom ako nezvestní podľa predošlého vyjadrenia narástol od štvrtka zo 631 na 1011. Úrad šerifa však zdôraznil, že zoznam mien samení. Obyvatelia zasiahnutej oblasti by sa mali presvedčiť, či neboli do tohto zoznamu zaradení, a ohlásiť sa v prípade, že sú v poriadku.Rozsiahly lesný požiar, známy pod označení Camp Fire (Táborák) vypukol 8. novembra na úpätí pohoria Sierra Nevada severne od mesta Sacramento. Podľa AP ide o lesný požiar s najtragickejšou bilanciou v Spojených štátoch za posledné storočie. Do piatka sa ho podarilo dostať pod kontrolu iba z polovice.Na juhu Kalifornie medzitým zápasia s iným rozsiahlym požiarom porastov, ktorý do piatka zničil i najmenej 713 budov a ďalších 200 poškodil. V súvislosti s týmto požiarom evidujú naďalej troch mŕtvych.Americký prezident Donald Trump vyhlásil Kaliforniu za štát zasiahnutý veľkou prírodnou katastrofou a nariadil uvoľnenie federálnej pomoci pre najviac postihnuté okresy. V sobotu má zasiahnuté územia osobne navštíviť.