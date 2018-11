Požiar v Kalifornii má 76 obetí, na zozname nezvestných je 1300 ľudí

Hasiči hľadajú ľudské pozostatky v kempingu zničenom požiarom v Camp Fire v piatok 16. novembra 2018 v Paradise v Kalifornii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paradise 18. novembra (TASR) - Lesný požiar vyčíňajúci na severe amerického štátu Kalifornia si vyžiadal už najmenej 76 obetí na životoch. Po nájdení ďalších piatich tiel to v sobotu miestneho času oznámili miestne úrady. Správa prišla krátko po návšteve prezidenta Donalda Trumpa v tejto oblasti, píše agentúra AP.Polícia v okrese Butte medzitým oznámila, že pohotovostné zložky dosiahli pokrok pri pátraní po ľuďoch, ktorí boli nahlásení ako nezvestní. Zoznam ľudí, o ktorých sa nevie, kde sa nachádzajú, sa však ešte rozšíril na takmer 1300 mien, uviedol okresný šerif Kory Honea.V tejto súvislosti vyzval verejnosť, aby skontrolovala zoznam a zavolala polícii, ak je niekto na ňom v bezpečí. Honea dodal, že úrady predbežne identifikovali 63 zo 76 mŕtvych. Štyri ďalšie telá našli v zdevastovanom meste Paradise, jedno v neďalekom Concowe.Rozsiahly lesný požiar v okrese Butte, známy pod označení Camp Fire (Táborák), vypukol 8. novembra na úpätí pohoria Sierra Nevada severne od mesta Sacramento. Podľa AP ide o lesný požiar s najtragickejšou bilanciou v Spojených štátoch za najmenej posledné storočie. K bilancii patrí okrem obetí aj asi 10.000 zničených rodinných domov a 2400 iných budov.Trump pricestoval v sobotu do Kalifornie, aby sa oboznámil s následkami rozsiahlych lesných požiarov, stretol sa s občanmi, ktorí prišli o majetok, i hasičmi a záchranármi.Pri prílete na vojenskú základňu severne od mesta Sacramento zopakoval svoje kontroverzné tvrdenie, že požiare v Kalifornii boli z veľkej časti spôsobené nesprávnym hospodárením s lesnými porastmi.Trump uviedol, že dúfa, že požiar v oblasti Paradise bude posledným, pretože podľa jeho slov je tento aktuálne. Prisľúbil, že zlepšenie lesného hospodárstva zníži riziká v budúcnosti.Prezident si tiež prezrel operačné strediská, stretol sa s veliteľmi zásahov a vyzdvihol prácu hasičov, policajtov i zástupcov Federálnej agentúry pre mimoriadne situácie (FEMA).Trump následne cestoval do oblasti Malibu v južnej Kalifornii, kde zápasia s iným rozsiahlym požiarom porastov, ktorý do piatka zničil najmenej 713 budov a ďalších 200 poškodil. V súvislosti s týmto požiarom evidujú naďalej troch mŕtvych.