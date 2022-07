Požiar vo Velickej doline zrejme spôsobili zberači lesných plodov (foto)

aktualizované 21. júla 9:15



21.7.2022 (Webnoviny.sk) -Požiar mladého lesa, ktorý vypukol v stredu vo Velickej doline nad Tatranskou Poliankou sa hasičom podarilo uhasiť ešte v stredu vo večerných hodinách.Potvrdil to pre agentúru SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove. Zasiahol necelých 0,1 hektára územia. Na mieste zasahovalo do dvadsať profesionálnych aj dobrovoľných hasičov s ôsmimi kusmi techniky.Podľa informácií na facebookovom profile Tatranského národného parku majú požiar pravdepodobne na svedomí zberači lesných plodov.„Aj preto opäť apelujeme na návštevníkov Tatranského národného parku, aby boli zvlášť v týchto dňoch pri potulkách prírodou obozretní a pamätali na to, že riziko požiarov stúpa priamo úmerne s ortuťou v teplomere. Nie vždy sa totiž podarí dostať plamene takto rýchlo pod kontrolu," upozorňuje národný park na sociálnej sieti. Podľa hasičov sú však zatiaľ príčiny vzniku požiaru v štádiu vyšetrovania.