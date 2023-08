Požiar zničil výrobnú halu v meste Žebrák, podľa policajtov mohlo ísť o nedbalosť (video)

aktualizované 15. augusta, 12:55



Střední Čechy- S ohledem na bezpečnost motoristů jsme z důvodu požáru haly na výrobu plastů v obci Žebrák uzavřeli dálnici D5, a to v úseku 34. - 41. km v obou směrech. Objízdná trasa je vedena po silnici č. 605. #policiestc pic.twitter.com/3UbzDyFecO

— Policie ČR (@PolicieCZ) August 14, 2023

15.8.2023 (SITA.sk) -Priemyselná hala v stredočeskom meste Žebrák, ktorú v pondelok zasiahol obrovský požiar, je úplne zničená. Informuje o tom portál TN.cz, podľa ktorého v oblasti už druhý deň platí základný stupeň poplachu. Úplná likvidácia požiaru by však mala trvať ešte niekoľko dní.Skladovacia hala na výrobu plastov v Žebráku začala horieť v pondelok pred jedenástou hodinou. Na mieste zasahovalo 33 jednotiek hasičských vozov a 154 hasičov. Obyvateľov mesta vtedy hasiči vyzvali, aby nevetrali.Najvyšší možný stupeň požiarneho poplachu, ktorý vyhlásili popoludní, hasiči o ôsmej večer znížili na druhý stupeň a v utorok dopoludnia na základný, teda najnižší, informuje TN.cz.Hala sa čiastočne zrútila, hasiči preto ešte do utorkového rána zasahovali zvonku. Záchranári priamo na mieste ošetrili pätnásť hasičov. „V jednom prípade mal hasič ľahko popálené rameno, vo dvoch prípadoch to boli kolapsové stavy,“ povedala v pondelok pre TN.cz hovorkyňa stredočeských záchranárov Monika Nováková.U ďalších riešili prehriatie organizmu a dehydratáciu. Troch hasičov museli po opakovanom prehriatí previezť na pozorovanie do nemocnice, ostatní sa však mohli vrátiť k zásahu.Škodu hasiči vyčíslili na 1,8 miliardy korún a podľa polície je to štvrtá najväčšia škoda spôsobená požiarom po roku 1990.Požiar hasiči lokalizovali v pondelok pred treťou hodinou popoludní, keď sa podľa nich prestal ďalej šíriť. Zasiahnutá bola údajne aj hala spoločnosti Novares, ktorá vyrába súčiastky do áut.Príčina požiaru zatiaľ nie je jasná a bude predmetom vyšetrovania. Policajti však podľa TN.cz pracujú s verziou vzniku požiaru z nedbalosti alebo v dôsledku technickej závady.