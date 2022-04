Pozitívnych na koronavírus na Slovensku ubúda, Lengvarský prehovoril aj predikcii na leto

Epidemická situácia sa naďalej zlepšuje, výskyt pozitívnych na koronavírus klesá. Na brífingu po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský

27.4.2022 (Webnoviny.sk) -Naďalej klesá pozitivita testovaných. Aktuálna úroveň okolo 24 percent predstavuje pokles na polovicu oproti stavu spred niekoľkých týždňov. Takmer všetky sekvenované vzorky sú typu omikron BA2. Počet výjazdov sa kontinuálne znižuje.Klesajú aj počty príjmov do nemocníc, aktuálne nemocnice prijímajú v priemere 75 pacientov denne. Pritom koronavírus je zväčša sekundárnou diagnózou týchto hospitalizovaných pacientov. Incidencia cez 300 pozitívnych je iba v dvoch okresoch, a to v Senci a Bratislave. V ostatných okresoch je výskyt na nižšej úrovni.Zrušenie nosenia respirátorov nebude mať podľa ministra zdravotníctva na epidemickú situáciu zásadný vplyv. Situácia v Európe je naďalej stabilizovaná s klesajúcim trendom, aj preto predikciu do letných mesiacov považuje minister za pozitívnu.