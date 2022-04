Poznajte trendy a udržateľnú módu

Nakupujte oblečenie z recyklovaných materiálov

Dajte prednosť oblečeniu z prírodných materiálov

Inteligentné nakupovanie

25.4.2022 (Webnoviny.sk) -Výsledky aprílového prieskumu módneho vyhľadávača GLAMI potvrdili, že záujem Slovákov o udržateľnú módu nestále rastie. Až 53 % používateľov potvrdilo, že pri nákupoch oblečenia a obuvi ich ovplyvnil trend udržateľnosti. Zlepšuje sa aj znalosť jednotlivých kritérií definujúcich udržateľnú módu, a taktiež vnímanie konkrétnych značiek s ponukou udržateľných produktov. Pri otázke ich vymenovania zákazníci väčšinou uviedli bežné značky ako napr. Adidas, H&M, Tommy Hilfiger, ktoré na trh v predošlých sezónach uviedli niekoľko udržateľných kolekcií. Spomedzi čisto udržateľných značiek boli najviac menované Veja, Fjällräven, alebo Patagonia. Prieskum GLAMI potvrdil, že investície do udržateľnej módy sa značkám zhodnotia v podobe zvýšeného povedomia zákazníkov.Ako sa môže spotrebiteľ stať udržateľnejším a na čo by mal pri nákupoch módy myslieť?Veľké percento vyrobeného oblečenia tvoria syntetické vlákna vrátane elastínu, nylonu a akrylu. Polyester je vďaka svojej jedinečnej odolnosti a všestrannosti plastu najbežnejším materiálom z hľadiska celkovej výroby vlákien. Avšak syntetické materiály môžu mať dlhodobý negatívny vplyv na životné prostredie a preto sa mnohé značky spoliehajú na recyklované verzie syntetických vlákien. Niektorí veľkí módni hráči si navyše stanovili za cieľ zvýšiť do roku 2025 podiel recyklovaného polyesteru vo svojej výrobe až o 45 % s cieľom znížiť negatívny vplyv na životné prostredie. Značky riadiace sa princípmi cirkulárnej ekonomiky komunikujú tieto informácie aj na svojich produktoch. Objaviť ich môžete v ponuke obchodov, ktoré navštívite fyzicky alebo online. Medzi udržateľné značky na GLAMI patria napr. Adidas, Tommy Hilfiger, Vero Moda, PeakPerformance.Niektoré kultivary používané pri textilnej výrobe si nevyžadujú pri pestovaní pesticídy alebo herbicídy a ani drsné chemické úpravy pri spracovaní. Jedným z takýchto kultivarov je biobavlna, ktorá sa pestuje tradičným spôsobom, no pri spracovaní sa nepoužívajú žiadne chemikálie. Samotné semeno tiež nie je geneticky modifikované. Toto prírodné vlákno veľmi dobre absorbuje vlhkosť a je ľahko spracovateľné, pričom jeho biologická odbúrateľnosť trvá päť až šesť mesiacov. Príkladom ďalšej prírodnej textílie je látka vyrobená z bambusu alebo získaná z miazgy bambusovej trávy. Pri pestovaní si bambus v porovnaní s niektorými inými kultivarmi nevyžaduje veľa vody, ani používanie syntetických hnojív. Bambusové polia majú navyše schopnosť absorbovať uhlík. Priemyselné konope je druh kanabisu, ktorý sa pestuje výlučne na priemyselné účely a svojou štruktúrou je podobný ľanu. Na pestovanie nie sú potrebné žiadne silné chemické herbicídy a dokonca prirodzene redukujú škodcov. Okrem toho prirodzene absorbuje CO2 a vracia 60 -70 % živín, ktoré berie z pôdy. Pri nakupovaní nových módnych kúskov zvážte okrem ich dizajnu aj materiály. Doprajte si kvalitu a funkčnosť s menšou záťažou pre životné prostredie.Patríte k ľuďom, ktorí majú preplnené skrine a sťažujú sa, že si nikdy nemajú čo obliecť? Dôvod môže byť v tom, že s veľkou pravdepodobnosťou nakupujete kúsky, ktoré sú trendom len pre jednu sezónu a tú ďalšiu vás už omrzia. Namiesto toho naplňte svoj šatník klasickými nadčasovými kusmi oblečenia, ktoré možno jednoducho kombinovať tak počas všedných pracovných dní, ako aj pri výnimočných chvíľach. Čierny blejzer je príkladom klasického kúsku, ktorý sa bude hodiť na každú príležitosť. Mali by ste mať v šatníku aspoň jedny kvalitné džínsy, ktoré vydržia niekoľko sezón. Nezabudnite na nadčasové malé čierne šaty vhodné na množstvo rôznych spoločenských podujatí. Taktiež klasickú košeľu, ktorú si môžete obliecť k biznis nohaviciam alebo v kombinácii s džínsami, keď pôjdete napríklad do mesta na kávu. Cieľom uvedomelého nakupovania nie je hromadenie oblečenia, ktoré vás rýchlo omrzí. Naopak, vhodnou voľbou kvalitných nadčasových kúskov viete jednoducho kombinovať outfity, ktoré ešte môžete oživiť trendovými detailmi ako šperky, topánky a tašky. S týmto prístupom k móde si vytvoríte tzv. kapsulový šatník a konzistentný osobný štýl. Zároveň tak znížite negatívny dopad na životné prostredie, ktorý spôsobuje zbytočné hromadenie a vyhadzovanie veľkého množstva oblečenia, ktoré už nenosíte.GLAMI je nezávislá módna platforma, kde na jednom mieste objavíte tisícky oblečenia, topánok a doplnkov, takže nemusíte prechádzať z e-shopu na eshop. Má prísne nastavené kritériá pre posudzovanie udržateľného prístupu značiek. Prejdite na GLAMI a zistite viac v príručke sprievodca materiálmi , použite filtre na vyhľadanie udržateľných materiálov, certifikátov alebo krajiny pôvodu. Viac inšpirácií, módnych tipov a trendov nájdete na blogu GLAMI. Objavovanie udržateľnej a štýlovej módy nebolo nikdy jednoduchšie! GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde viac než dva milióny produktov od takmer 15-tisíc značiek. GLAMI patrí do skupiny Inspigroup a pôsobí už v 17 krajinách sveta.Informačný servis