Poznáme finálnu turnajovú súpisku Prague Champs! Profi tímy v kvalifikácii ani raz nezaváhali

Prague Champs: najväčší event pre fanúšikov League of Legends

14.6.2022 (Webnoviny.sk) -Posledná časť uzavretej kvalifikácie ponúkla dva plnohodnotné BO5 duely, v ktorých sa stretli tímy postupujúce z otvorenej kvalifikácie s nasadenými profesionálmi. Sobotný večer priniesol atraktívne bratovražedné derby eSuby s tímom eSuba Academy. Matadori ale nezaváhali a presvedčivo zvíťazili 3:0."Sme radi, že sa nám podarilo postúpiť na offline finále. Konečne sme po vypršaní Danyho banu mohli nastúpiť v plnej zostave, a to rovno do BO5 série, čo bola pre nás perfektná skúška pripravenosti. Napriek tomu, že sme do duelu nastupovali ako favoriti, tak sme náš Academy tím rozhodne nepodcenili. Radi by sme poďakovali súperom a tiež fanúšikom, ktorí náš duel sledovali na streame. Tešíme sa na vás v O2 universum!" povedalV nedeľu večer potom diváci mohli sledovať napínavý súboj Brute proti Dynamo Eclot. Aj keď hráči Brute rovnako ako v náročnej otvorenej kvalifikácii ukázali maximálne nasadenie, na skalp Dynama Eclot nedosiahli a aj tento zápas skončil jednoznačne 3:0."Prague Champs kvalifikáciu sme zvládli bez väčších problémov a sériu vyhrali 3:0. Povedal by som, že hry boli zaujímavé aj pre oko diváka. Kto prišiel na stream, neoľutoval. Teraz sa už však sústredíme na to, aby sme zvládli poraziť v semifinále Sinners. Hlavne sa tešíme na všetkých fanúšikov, ktorí nás prídu podporiť. Bude to výnimočné, po takej dobe nastúpiť opäť pred publikom. Urobíme všetko preto, aby aj návštevníci odchádzali spokojní," okomentovalNa obrovskom 22-metrovom pódiu Prague Champs v O2 universum sa tak pred živým publikom predstavia tí najlepší z Česka a zo Slovenska: Dynamo Eclot, eSuba, Entropiq a Sinners. Fanúšikovia League of Legends sa môžu tešiť na dvojdňový turnaj svetového formátu, ktorý v nedeľu podtrhne showmatch víťaza s exkluzívnym hosťom: francúzskym tímom Gamers Origin.Hlavná časť Prague Champs – obrovský víkendový turnaj v pražskom O2 universum – sa koná už túto sobotu a nedeľu 18. a 19. júna. Ponúkne to najlepšie z českej e-športovej scény a vďaka 22-metrovému pódiu s pohyblivými LED veľkoplošnými obrazovkami sľubuje atmosféru svetovej League of Legends akcie. Posledné vstupenky sú stále k dispozícii za akčnú cenu v sieti Ticketmaster Štyri najlepšie LoL tímy sa stretnú o podiel z veľkorysého prize poolu 200 000 Kč (8 100 EUR). A absolútneho víťaza Prague Champs čaká v nedeľu popoludní ešte jedna posledná výzva: exkluzívny showmatch proti známemu francúzskemu LoL tímu Gamers Origin, v ktorom sa hrá o ďalších 100 000 Kč (4 050 EUR).Návštevníci Prague Champs sa okrem samotného turnaja môžu tešiť na množstvo sprievodných akcií v rámci herného expa. Pre gamerov budú pripravené autogramiády a ďalšie možnosti stretnutia so zástupcami top českých a slovenských tímov a osobnosťami českej gamingovej scény. Nebudú chýbať aj stánky partnerov turnaja alebo súťaže o gamingové vybavenie. Ďalšie podrobnosti o evente nájdete na www.praguechamps.cz Mastercard v spolupráci s Komerčnou bankou aj priamo na evente predstavia nové dizajny špeciálnych e-športových platobných kariet s motívmi hrdinov z hry League of Legends. Konkrétne ide o šampiónov Jayce, Kai`Sa, Ornn a Taliyah. Dizajny sú v predaji na kb.cz/lol Pre klientov Komerčnej banky a Mastercard sú na Prague Champs prichystané tiež exkluzívne benefity. Držitelia platobných kariet Komerčnej banky s dizajnom League of Legends dostanú zľavu 30 % na víkendovú vstupenku. Majitelia všetkých kariet Mastercard zase môžu využiť špeciálne zážitkové balíčky.