Poznáme laureátov skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie

Druhý ročník skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie pozná svojich laureátov. Z 15 prihlásených kompozícií, ktoré vybrala osemčlenná odborná porota, zaznejú štyri v premiére 24. septembra v rámci festivalu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.





"Teším sa, že o našu výzvu skomponovať nové skladby bol medzi mladými skladateľmi opäť záujem. Porota tento rok fungovala v rozšírenom zložení s medzinárodnou účasťou," uviedol umelecký riaditeľ Konvergencií Jozef Lupták. Podčiarkol, že jedno z diel súťaže pre mladých slovenských skladateľov do 35 rokov vyberú na koncert v rámci Skladateľskej súťaže Vladimira Mendelssohna na Ascoli Piceno Festivale v Taliansku.Tento rok bolo zadaním vytvorenie komornej kompozície pre duo alebo trio v trvaní do ôsmich minút. Okrem sláčikových, dychových nástrojov a klavíra sa ponuka nástrojov rozšírila o gitaru. Prihlásené diela hodnotila porota, ktorú tvorili skladatelia, profesor Jevgenij Iršai (Vysoká škola múzických umení), Lukáš Borzík (VŠMU, Spolok slovenských skladateľov), Adrián Demoč (Španielsko) a interpreti Nora Skuta (klavír, Österreichisches Ensemble für Neue Musik), Nils Okland (Nórsko, husle), Ronald Šebesta (klarinet, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Lotz trio), Ondrej Veselý (gitara) a Jozef Lupták (violončelo).Z prihlásených diel hodnotených na základe bodovania a po spoločnej online konzultácii porota vybrala skladby Adama Hudeca Self-Centered Variations, Michala Blažeka Compassion, Mareka Fóru Broken Toccata a Šimona Lučeniča La Conversación.Diela štvorice laureátov (porota udelila dve tretie miesta) zaznejú na festivale komornej hudby Konvergencie, ktorý sa uskutoční od 13. do 25. septembra v Bratislave, v naštudovaní talentovaných mladých umelcov i skúsených komorných hráčov.Organizátori ďalej avizujú, že návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na uvedenie Stockhausenovej kompozície Harlekýn klarinetistom Martinom Adámkom, členom Ensemble Intercontemporain, a účinkovanie nórskych džezmenov Steinara Raknesa (kontrabas) a Toreho Brunborga (saxofón). V programe figurujú tiež detský koncert s Tibor Feledi Kairos Quintetom a Detským a dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu, Bratislavská noc komornej hudby, monodráma Kontrabas s Martinom Hubom či komorná verzia soundtracku z filmu Interstellar.