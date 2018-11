Poznáme muža, ktorý vyhodil kytice štátnikov z pamätníka 17. novembra

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. novembra (TASR) - Kytice, ktoré k pomníku na Národnej triede v Prahe v noci z piatka na sobotu položili českí štátnici, vyhodil do odpadkového koša aktivista Otakar van Gemund. Napísal to portál Aktuálně.cz.Český premiér Andrej Babiš (hnutie ANO) a predseda SPD Tomio Okamura prišli položiť kvety k pamätníku na Národnej triede v Prahe už v noci na sobotu 17. novembra. Vyhli sa tak síce demonštrantom, ale ich kvety vydržali na mieste len do rána. Kytice - spolu s kvetmi od ďalších štátnych predstaviteľov - skončili v koši, napísal spravodajský server televíznej stanice Nova.Svoj skutok van Gemund považuje za radikálny, ale - podľa neho - žiaduci, pretože česká spoločnosť si vôbec nie je vedomá toho, v akej zlej situácii sa nachádza.povedal van Gemund v rozhovore pre Aktuálně.cz.Premiér Babiš je podľa jeho slov bývalý člen ŠTB a predstavuje najväčšiu hrozbu pre demokraciu v krajine.dodal.Van Gemund, ktorý sa narodil v Holandsku, je členom občianskeho hnutia Kaputin a v civilnom živote pôsobí ako tlmočník a prekladateľ. Vyhodenie kytíc vyšetruje polícia, ktorá podľa Aktuálně.cz bude od majiteľov zisťovať, či požadujú nahradenie škody.