Poznáme top firmy, ktoré získali Eco Performance Award 2019

Spoločnosti Rigterink a Coop zvíťazili v kategóriách Stredne veľká spoločnosť a Veľká spoločnosť



RYTLE je víťazom medzi Startupmi



Firma Holland Container Innovation získala Ocenenie za inovácie



Kategória Stredne veľká spoločnosť: Rigterink presvedčil celkovým logickým konceptom

Kategória Veľká spoločnosť: Coop vsádza na nákladné vozidlá, ktoré jazdia v rámci uzatvoreného kolobehu vody

Kategória Startupy: RYTLE presvedčil štandardizovanou prípravou tovaru na vyzdvihnutie pre nákladné bicykle

Ocenenie za inováciu získali skladateľné lodné kontajnery spoločnosti Holland Container Innovation

Profil DKV Euro Service

2.7.2019 (Webnoviny.sk) -Predseda poroty EPA prof. Wolfgang Stölzle (Univerzita St. Gallen) a generálny riaditeľ DKV Marco van Kalleveen slávnostne vyhlásili víťaza tohtoročného ročníka súťaže Eco Performance Award na veľtrhu transport logistic. Medzi etablovanými spoločnosťami sa presadili firmy Rigterink Logistik GmbH & Co. KG (kategória Stredne veľké spoločnosti) a Coop Genossenschaft (kategória Veľké spoločnosti). Ocenenie v kategórii Startupy bolo udelené spoločnosti RYTLE GmbH. Spoločnosť Holland Container Innovation Nederland B.V. získala po prvý raz udeľované Ocenenie za inovácie. Firmy, ktoré sa prebojovali do finálového kola súťaže, boli ocenené pečaťou kvality. Medzi tieto spoločnosti patria LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, swissconnect AG a notime AG. Ocenenie Eco Performance Award je nezávislou pečaťou kvality, ktorú udeľuje spoločnosť DKV Euro Service a jej prémioví partneri Knorr Bremse a PTV Group.Spoločnosť Rigterink z Nordhornu presvedčila odbornú porotu mnohými opatreniami pre trvalú udržateľnosť, napr. prechodom na Euro 6, používaním nákladných vozidiel s elektrickým alebo hybridným pohonom, prevádzkovaním dlhých súprav, zavedením systému odmeňovania, decentralizáciou dispečingu, využívaním dronov v skladoch, prevádzkovaním fotovoltických elektrární a inteligentným osvetlením skladu LED svietidlami.Koncept spoločnosti Coop Genossenschaft so sídlom v Bazilej zahŕňa svetovú novinku v podobe nákladných vozidiel, ktoré jazdia v rámci uzatvoreného kolobehu vody. Spoločnosť funguje ako "priekopník vodíka" vo Švajčiarsku a presadzuje výstavbu a používanie príslušnej infraštruktúry (vodíkových) plniacich staníc. Firma navyše realizuje víziu neutrálnej bilancie emisií CO2 do roku 2023.Brémska spoločnosť RYTLE presvedčila komplexným, inovatívnym logistickým riešením pre posledný úsek logistického reťazca. RYTLE je aktívna v 15 krajinách a ponúka nákladné bicykle pre mestskú logistiku vrátane štandardizovanej prípravy tovaru na odber.Spoločnosti Holland Container Innovation z holandského mesta Delft bolo udelené zvláštne ocenenie za vývoj prvého skladateľného lodného kontajneru na svete s certifikáciami ISO a CSC. Riešenie zvyšuje efektivitu pri premiestňovaní prázdnych kontajnerov, šetrí náklady a znižuje emisie.Udelením ocenení v rámci Eco Performance Award 2019 bolo zahájené prijímanie prihlášok do súťaže Eco Performance Award 2020.Viac informácií nájdete na www.eco-performance-award.de DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 100 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 1 000 pracovníkov po celej Európe a v roku 2018 dosiahla obrat 8,6 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 3,7 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 200 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po štrnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet.