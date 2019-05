POZNÁME zostavu SR, ktorá nastúpi v pondelok proti Kanade

Na archívnej snímke tréner Craig Ramsay (vpravo) počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Predpokladané zostavy:



Kanada: Murray - Montour, Chabot, Severson, Nurse, Stecher, Theodore, Fabbro - Stone, Strome, Marchessault - Reinhart, Couturier, Henrique - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Cirelli, Bertuzzi - Dubois, Just



Slovensko: Rybár - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Čajkovský, Fehérváry, Koch - Pánik, Krištof, Tatar - Nagy, Sukeľ, Studenič - Lantoši, Zigo, Daňo - Liška, Buc, Bondra - Hudáček

Košice 12. mája (TASR) - Aj tretí súper Slovenska v A-skupine domácich majstrovstiev sveta sa radí medzi favoritov na medaily. Zverenci trénera Craiga Ramsayho chcú proti hokejistom Kanady nadviazať na výborné výkony z úvodných dvoch vystúpení proti USA (4:1) a Fínsku (2:4) a uchmatnúť favoritom nejaké body. V stretnutí, ktoré sa hrá v pondelok o 20.15 h v košickej Steel Aréne, však nemôžu počítať so službami obrancu Mareka Ďalogu. Naopak, po chorobe je už k dispozícii útočník Libor Hudáček, do bránky sa postaví Patrik Rybár.Pred pondelňajším duelom môže prísť aj k ďalším zmenám v zostave, prípadne premiešaniu útokov.povedal tréner Ramsay. Realizačný tím by mal dopísať na súpisku Hudáčka, v prípade Dávida Bondru je to zatiaľ otázne. Ďaloga je totiž stále na pozorovaní a vedenie tímu uvažuje, že v prípade jeho konca na šampionáte by povolalo ďalšieho obrancu.povedal po nedeľňajšom popoludňajšom tréningu asistent trénera Róbert Petrovický. Pripravení nastúpiť sú aj útočník Adam Liška, ktorý má podvrtnutý malý kĺb na ruke, a obranca Erik Černák, ten utrpel tržnú ranu na hornej pere.Tréneri sa zatiaľ nerozhodli ani o tom, na ktoré miesto zaradia Hudáčka, pôvodne s ním počítal do prvých dvoch formácií.povedal.Slovákov čaká v pondelok tretí ťažký súper za štyri dni. Kanada prišla do Košíc so silným kádrom, v posledných dvoch dňoch ešte doplnila súpisku o útočníka Columbusu Blue Jackets Pierrea-Luca Duboisa a centra Colorada Avalanche Tysona Josta. V úvodnom zápase však "javorové listy" prehrali s Fínskom 1:3, ich jediný gól strelil Jonathan Marchessault.dodal Petrovický.Do bránky sa postaví opäť Rybár, ktorý vychytal triumf nad USA.povedal.Vzájomná bilancia Slovenska s Kanadou je veľmi vyrovnaná. Súperi sa v histórii stretli dokopy 51-krát, pričom reprezentanti spod Tatier vyhrali 23 duelov, štyri sa skončili remízou a v 24 sa z víťazstva tešili "javorové listy". Strelecká bilancia naopak vyznieva pre Slovákov, ktorí strelili 161 gólov a inkasovali 150. Posledný vzájomný duel odohrali tímy v novembri 2016, na Nemeckom pohári v Augsburgu sa tešili z triumfu 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch Slováci. Šesť mesiacov predtým na MS v Petrohrade však prehrali vysoko 0:5. Posledný triumf na svetových šampionátoch zaznamenalo Slovensko nad Kanadou (4:3) vo štvrťfinále strieborných MS 2012 v Helsinkách.dodal útočník Róbert Lantoši.