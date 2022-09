Poznáte 10 najčastejších príčin vzniku depresie?

„Vďaka dlhoročnej práci terapeuta už teraz viem, že ako v prípade depresie, tak aj v prípade syndrómu vyhorenia sa zarážajúco často pracuje s nesprávnymi nástrojmi a na nesprávnych miestach. Namiesto zisťovania a liečby skutočných príčin sa čoraz častejšie bojuje len so symptómami, preto k skutočnému uzdraveniu nedochádza. Existuje však veľký počet ľudí, ktorým sa cestu z depresie a vyhorenia podarilo nájsť.“

Tvrdí to uznávaný odborník Klaus Bernhardt vo svojej knihe Ako sa zbaviť depresie a vyhorenia . A nesústreďuje sa len na postihnutých, ale aj na všetkých, ktorí chcú pomôcť vrátiť milovaného človeka späť do života. Pretože aj keď sa vám to teraz nezdá – môžete urobiť viac, ako si myslíte!

Autor v úvode popisuje najčastejšie mýty a fakty o depresii a syndróme vyhorenia. Potom ponúka 10 najčastejších príčin depresií a venuje sa aj terapii: ako by mala terapia vyzerať a čo robiť, ak nie je miesto na terapii okamžite k dispozícii.

Neskôr zasa uvádza 10 najčastejších príčin syndrómu vyhorenia a radí, ako reštartovať mozog: viacero malých chýb totiž môže spôsobiť zrútenie systému a preto treba mozog reštartovať. Znovu nakopnúť a pristupovať k veciam inak.

V záverečnej časti prináša autor 5 nezvyčajných metód, ako rýchlo prekonať stav psychickej skleslosti.

Ako sa na túto cestu dostať? V tejto knihe nájdete nielen vysvetlenia, pohľad „dovnútra“, ale predovšetkým tie kroky, ktoré vám môžu pomôcť. Aj malé krôčiky totiž môžu pre postihnutých znamenať obrovskú námahu a preto autor poskytuje čo najjasnejšie a najjednoduchšie pokyny pre postupy, vďaka ktorým sa dá rýchlo dosiahnuť výrazný ústup všetkých symptómov.

Fakty o depresii:

• Depresiu vyvoláva veľké množstvo rôznych faktorov, ktoré sa čiastočne navzájom ovplyvňujú. Len ak chápete telo a myseľ ako súčasť jedného systému, môžete podniknúť potrebné kroky, aby ste sa rýchlo a natrvalo oslobodili od depresie.

• Depresie NEMAJÚ pôvod v nedostatku sérotonínu alebo noradrenalínu. Takže nemá veľký zmysel manipulovať s obsahom týchto neurotransmiterov v mozgu pomocou antidepresív.

• Depresia sa NEMUSÍ zásadne liečiť medikamentózne. Platí to len pre ťažké a najťažšie depresie a ešte aj tie by sa mali liečiť pomocou liekov len niekoľko mesiacov, aby sa zabránilo následným škodám na zdraví.

• Depresie sa NEMUSIA nevyhnutne v pravidelných intervaloch opakovať. Platí to len vtedy, ak sa namiesto príčin liečia symptómy. Ak niekto spozná a venuje sa pravým príčinám svojej depresie, má reálnu šancu, že sa ďalšie nápory depresie nedostavia.

Viac sa dozviete v novinke Klausa Bernhardta Ako sa zbaviť depresie a vyhorenia .

Milan Buno, knižný publicista