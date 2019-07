Pozor na letné pracovné ponuky v zahraničí,varuje kampaň ministerstiev

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 23. júla (TASR) - Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra (KMV) SR chce šíriť povedomie o podvodoch, ktorých cieľom je obchodovanie s ľuďmi. V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR preto realizuje letnú komunikačnú kampaň, ktorá má upozorniť na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania za zážitkami. TASR o tom informovala Michaela Paulenová z Tlačového odboru KMV SR.Kampaň chce osloviť najmä mladých ľudí, ktorí najčastejšie cestujú na dovolenky alebo brigády do zahraničia, pretože aj zdanlivo lákavé ponuky, sľubujúce nečakané zážitky, sa môžu skončiť tragicky. "" uvádza Paulenová.Pri pracovných ponukách je podľa nej dôležité poznať pracovnú zmluvu a mať jasno o mieste výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou sa človek ocitne v prostredí, ktoré je mu cudzie a v niektorých prípadoch nemusí ovládať reč. Dovolať sa pomoci je veľmi náročné, niekedy až nemožné. "" hovorí Paulenová. Doplnila, že to platí aj pri hľadaní si práce nielen vo vlastnej krajine.