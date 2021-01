POZOR NA MRAZY: Na severe SR môže byť až mínus 25 stupňov Celzia

Takmer na celom území Slovenska sa v nedeľu (17. 1.) môžu vyskytnúť nízke teploty. Na severe môže teplota v nedeľu v noci dosiahnuť mínus 20 až mínus 25 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Informuje o tom na webovej stránke.





Výstraha druhého stupňa, keď môže teplota klesnúť na mínus 25 stupňov Celzia, platí pre okresy Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, pre takmer celý Prešovský kraj a pre celý Žilinský kraj. Meteorológovia uvádzajú, že výstraha má v týchto oblastiach platiť od nedele 22.00 h do pondelka rána (18. 1.).Pred nízkymi teplotami meteorológovia varujú aj v ďalších okresoch, kde vydali výstrahu prvého stupňa. Ide o okres Malacky, Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava a takmer celý Banskobystrický a Košický kraj. "Miestami sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 20 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," tvrdí SHMÚ. Výstraha platí v noci od 2.00 h do 8.00 h a potom v noci z nedele na pondelok.Pred snežením vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa v okrese Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca. Platí tam od soboty 16.00 h do nedele 9.00 h.Na viacerých miestach Slovenska sa tiež môžu robiť počas soboty aj nedele snehové jazyky, upozorňujú meteorológovia. Výstraha pred nimi platí do nedele do 18.00 h. V nedeľu sa môžu vyskytnúť v Bratislavskom a Trnavskom kraji, v okrese Myjava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a Šaľa