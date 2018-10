Pozor na nebezpečnú kozmetiku, môže sa nachádzať aj na Slovensku

Na snímke nebezpečný kozmetický výrobok - hydratačný krém. Foto: TASR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Foto: TASR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnou kozmetikou, ide o krémy, masku na tvár a zelenú farbu na tetovanie.upozornil hlavný hygienik SR Ján Mikas.Nebezpečný môžu byť krém Antistress cream značky Danielle Laroch z Izraela. Ide o výrobnú dávka 17A0059 s čiarovým kódom 7290101264255. V 50 ml kréme je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, ktorá je povolená do zmývateľných výrobkov. U citlivých osôb môže spôsobiť alergickú reakciu.ÚVZ varuje aj pred zelenou farbou na tetovanie Nuclear Green značky Eternal Ink s výrobnou dávkou Lot No 03/22/17, pôvodom z USA. Výrobok obsahuje aromatické amíny Anisidine a Toluidine.Pozor si treba dávať aj na ďalšiu zelenú farbu na tetovanie s názvom Vegas Green značky World Famous Tattoo Ink pôvodom z USA. nebezpečná môže byť výrobná dávka Lot No 03/22/17.uviedol ÚVZ.ÚVZ upozorňuje aj na masku na tvár Peel of gold mask značky Naturface z Turecka. Nebezpečné by mohlo byť 100 ml balenie s čiarovým kódom 8699300287291. Výrobok obsahuje látku Methylisothiazolinone, ktorá je povolená len do zmývateľných výrobkov.tvrdí ÚVZ.Nebezpečný môže byť aj hydratačný krém Crema Hidratante/Moisturizing cream značky Inca z Turecka. Ide o krémy s čiarovými kódmi 8424906660052 a 8424906660076. V krémoch sa nachádza zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, ktorá je povolená len do zmývateľných výrobkov. U citlivých osôb môže spôsobiť alergickú reakciu.dodal ÚVZ.Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, Taliansku, Francúzsku a Portugalsku.