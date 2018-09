POZOR NA OBMEDZENIA: Začínajú sa cyklistické preteky Okolo Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Poprad 12. septembra (TASR) – Mesto Poprad a región okolo Vysokých Tatier bude v týchto dňoch hostiť cyklistické preteky Okolo Slovenska. V tejto súvislosti sa musia vodiči pripraviť na viaceré dopravné obmedzenia. Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik informoval, že počas úvodného prológu, ktorý sa v Poprade uskutoční v stredu, budú v čase od 15. do 19. hodiny úplne uzavreté miestne komunikácie - časti ulíc Vajanského, Francisciho, Levočská a Námestie svätého Egídia.„Uzávery a obchádzkové trasy budú vyznačené prenosným dopravným značením a premávka riadená príslušníkmi Policajného zboru (PZ) SR,“ uviedol hovorca s tým, že vo štvrtok 13. septembra sa bude konať prvá etapa pretekov so štartom o 12.30 h na Námestí svätého Egídia. Pelotón bude ďalej pokračovať cez mestské časti Spišská Sobota a Veľká, kde bude ostrý štart pretekov.Trasa prvej etapy ďalej pokračuje cez obce Veľký Slavkov - Nová Lesná – Horný Smokovec – Tatranská Lomnica do Tatranskej Kotliny, odtiaľ do Spišskej Belej a pokračuje cez Osturňu, Ždiar späť do Tatranskej Kotliny, Tatranskej Lomnice a do Starého Smokovca. Odtiaľ sa bude pelotón presúvať smerom na Vyšné Hágy – Mengusovce – Lučivnú – Štrbu do Tatranskej Štrby. Z križovatky pod Štrbským Plesom sa cyklisti znova vydajú na Vyšné Hágy – Mengusovce – po ceste I/18 do Tatranskej Štrby a následne do cieľa na Štrbské Pleso. Predpokladaný dojazd cyklistov je okolo 17. hodiny.„Príslušníci PZ budú na trase pretekov počas prejazdu pelotónu vykonávať krátkodobé úplné uzávery pozemných komunikácií. Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov príslušníkov polície, ako aj organizátorov podujatia,“ upozornil Džobanik.Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Baloghová doplnila, že druhá etapa bude v piatok 14. septembra v dĺžke viac ako 190 kilometrov a pôjde z Ružomberka do Dubnice nad Váhom. O deň neskôr v sobotu 15. septembra sa začne tretia etapa z Dubnice nad Váhom do Nitry v dĺžke vyše 180 kilometrov. „Posledná etapa dlhá 157 kilometrov sa začne v Nitre v nedeľu 16. septembra a skončí v rovnaký deň v Galante,“ dodala s tým, že polícia v týchto dňoch poskytne organizátorom cyklistických pretekov pomoc pri zabezpečovaní nerušeného priebehu po stanovených trasách. Taktiež spolupracuje s cestným správnym orgánom pri zabezpečovaní výluky dopravy, jej regulácie, prípadne odklonu cestnej premávky.„V tejto súvislosti upozorňujeme účastníkov cestnej premávky na dopravné obmedzenia, s ktorými je počas nasledujúcich dní potrebné počítať postupne na celom území Slovenskej republiky. O jednotlivých obmedzeniach budú verejnosť informovať hovorcovia jednotlivých krajských riaditeľstiev PZ,“ uzavrela Baloghová.