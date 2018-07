POZOR NA PODVODNÉ E-MAILY: Žiadajú v nich platby do zahraničia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Púchov 26. júla (TASR) – Niektoré samosprávy v Púchovskom okrese, ale i mestský podnik v Púchove čelia podvodným mailom z adries starostov či manažmentu. Maily adresované ekonómkam a účtovníčkam nariaďujú uhradiť vysoké sumy na zahraničné účty. V Dohňanoch podvod odhalili, z účtu mestskej spoločnosti v Púchove však odišlo na účet do Anglicka 15.000 eur.Ako informoval starosta obce Dohňany Milan Panáček, z oficiálnej mailovej adresy starostu prišiel účtovníčke mail prikazujúci uhradiť 18.300 eur na zahraničný účet.povedal Panáček s tým, že podobné pokusy boli aj v iných obciach a prípadom sa už zaoberajú kriminalisti.Horší koniec mal podobný pokus o podvod v Podniku technických služieb mesta Púchov, kde ekonómka s dlhoročnou praxou na základe podvodného mailu od riaditeľa spoločnosti uhradila v banke zrýchleným vkladom na anglický účet 15.000 eur.priblížil primátor Púchova Rastislav Henek s tým, že podnik škodu vymáha od pracovníčky, ktorá platbu poslala.Podľa IT špecialistu Ondreja Macka je prípadov podvodných mailov pomerne veľa.skonštatoval Macko.Ako dodal, v podobných prípadoch treba zobrať do hrsti sedliacky rozum a v prípade podozrivého mailu treba zdvihnúť telefón a overiť si príkaz u nadriadeného. Chrániť sa pred podvodnými mailmi dá aj certifikovanými mailmi.doplnil Macko.