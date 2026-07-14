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14. júla 2026
Pozor na podvodné SMS správy, na link v žiadnom prípade neklikajte
Útočníci cez zahraničné internetové brány falšujú meno odosielateľa, operátori ani ministerstvo tomu nedokážu zabrániť.
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14.7.2026 (SITA.sk) - Útočníci cez zahraničné internetové brány falšujú meno odosielateľa, operátori ani ministerstvo tomu nedokážu zabrániť.
Ministerstvo vnútra upozorňuje verejnosť na šíriace sa podvodné SMS. Týkajú sa porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link, ktorý je súčasťou SMS. Útočníci sa vydávajú za ministerstvo vnútra. Ministerstvo upozorňuje, že ide o ďalší z podvodov šíriaci sa pod hlavičkou rezortu, na delikty nikdy takto neupozorňuje. Ide o zneužitie celosvetovej telekomunikačnej technológie tzv. SMS spoofing.
Útočníci nepoužívajú bežné SIM karty. Využívajú zahraničné internetové brány a slabiny v medzinárodných komunikačných protokoloch, ktoré im umožňujú manuálne prepísať textové meno odosielateľa, tzv. Sender ID, na akékoľvek slovo, napríklad názov ministerstva vnútra.
Mobilný operátor v momente prijatia takejto správy zo zahraničnej siete technicky nedokáže overiť, či reálny odosielateľ má právo toto meno použiť. Správu spracuje a doručí automaticky. Operátori tomuto fenoménu nedokážu na úrovni súčasnej globálnej siete plne zabrániť – rovnako ako nie je možné jednoznačne overiť, kto vhodil do schránky list s falošnou spiatočnou adresou.
„Ministerstvo vnútra nemá zákonné ani technologické páky na ovplyvnenie tohto typu podvodu. Situáciu konzultujeme s teleoperátormi. V tejto chvíli môžeme len upozorňovať na podvod a apelovať na obozretnosť v elektronickej komunikácii, ktorá by mala byť pre každého používateľa samozrejmosťou,“ hovorí generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Martin Hrachala.
Ministerstvo vnútra opakovane upozorňuje, že informácie o priestupkoch či o pokutách nikdy nerozosiela formou SMS. SMS využíva len na informatívne účely, napríklad keď občanom dáva na vedomie, že majú hotový občiansky preukaz, pas a podobne. Teda v situáciách, do ktorých je konkrétny občan zainteresovaný a reakciu očakáva.
Zdroj: SITA.sk - Pozor na podvodné SMS správy, na link v žiadnom prípade neklikajte © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra upozorňuje verejnosť na šíriace sa podvodné SMS. Týkajú sa porušení dopravných predpisov, pričom je treba kliknúť na link, ktorý je súčasťou SMS. Útočníci sa vydávajú za ministerstvo vnútra. Ministerstvo upozorňuje, že ide o ďalší z podvodov šíriaci sa pod hlavičkou rezortu, na delikty nikdy takto neupozorňuje. Ide o zneužitie celosvetovej telekomunikačnej technológie tzv. SMS spoofing.
Útočníci nepoužívajú bežné SIM karty. Využívajú zahraničné internetové brány a slabiny v medzinárodných komunikačných protokoloch, ktoré im umožňujú manuálne prepísať textové meno odosielateľa, tzv. Sender ID, na akékoľvek slovo, napríklad názov ministerstva vnútra.
Mobilný operátor v momente prijatia takejto správy zo zahraničnej siete technicky nedokáže overiť, či reálny odosielateľ má právo toto meno použiť. Správu spracuje a doručí automaticky. Operátori tomuto fenoménu nedokážu na úrovni súčasnej globálnej siete plne zabrániť – rovnako ako nie je možné jednoznačne overiť, kto vhodil do schránky list s falošnou spiatočnou adresou.
„Ministerstvo vnútra nemá zákonné ani technologické páky na ovplyvnenie tohto typu podvodu. Situáciu konzultujeme s teleoperátormi. V tejto chvíli môžeme len upozorňovať na podvod a apelovať na obozretnosť v elektronickej komunikácii, ktorá by mala byť pre každého používateľa samozrejmosťou,“ hovorí generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Martin Hrachala.
Ministerstvo vnútra opakovane upozorňuje, že informácie o priestupkoch či o pokutách nikdy nerozosiela formou SMS. SMS využíva len na informatívne účely, napríklad keď občanom dáva na vedomie, že majú hotový občiansky preukaz, pas a podobne. Teda v situáciách, do ktorých je konkrétny občan zainteresovaný a reakciu očakáva.
Zdroj: SITA.sk - Pozor na podvodné SMS správy, na link v žiadnom prípade neklikajte © SITA Všetky práva vyhradené.
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