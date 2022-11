Pozor na podvodné správy od priateľov na sociálnych sieťach, polícia varuje pred linkom na video

Polícia upozorňuje na podvodné správy, ktoré dostávajú užívatelia od svojich priateľov na sociálnych sieťach. Varuje ľudí, aby neklikali na link, teda webovú adresu, ktorú správy obsahujú. Cieľom správ je dostať sa k osobným, napríklad prihlasovacím údajom. Informovala o tom na sociálnej sieti.





Správa má šokujúci text, napríklad "Si to ty vo videu?" alebo "Pozri, kto zomrel pri tragickej nehode, myslím, že ho poznáš". Obsahuje tiež link, kam by sa malo kliknúť. "Nerobte to. Ak tak spravíte, systém vás presmeruje na 'prihlasovaciu' stránku Facebooku, kam by ste mali zadať váš e-mail a heslo. Ak tak spravíte, útočníkovi, (ktorý je zo zahraničia), odovzdáte plnú kontrolu nad vaším účtom. Získa vaše prihlasovacie údaje. Okrem toho prepošle šokujúcu správu ďalším vašim priateľom, aby na podvod skočilo čo najviac z nich," priblížila polícia.Po prípadnom kliknutí na link policajti odporúčajú okamžite si zmeniť heslo. "Priateľom, ktorým sa pod vašou hlavičkou odoslala správa, napíšte, že ide o podvod," radí ďalej. Na profile je podľa polície tiež dobré zverejniť informáciu o kliknutí na podvodnú adresu, aby to nespravili aj ďalší.Polícia odporúča tiež nastaviť si dvojstupňové overovanie. "V nastaveniach na Facebooku si môžete nastaviť spôsob prihlasovania na nových zariadeniach tak, aby naň nestačilo len heslo, ale napríklad aj zadanie potvrdzujúceho kódu z SMS správy. K tej by podvodník nemal prístup - je spojená výlučne s vašim mobilom," doplnili.