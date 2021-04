Pozor na podvodnú súťaž, stiahnutie škodlivej aplikácie vám môže spôsobiť nemalé problémy

Aplikácia sleduje vaše aktivity

Polícia odporúča jej odstránenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia upozorňuje verejnosť na podvodnú súťaž, ktorá vedie k sťahovaniu škodlivej aplikácie do smartfónov. Ako ďalej policajti informujú na webe Hoaxy a podvody - Polícia SR, momentálne sa prostredníctvom aplikácie WhatsApp šíri link, ktorý poukazuje na 50. výročie spoločnosti Lidl. Po kliknutí na odkaz je používateľ presmerovaný na externú stránku, ktorá však nepatrí spoločnosti Lidl, ale neznámemu útočníkovi.„Následne ste vyzvaný, aby ste sa zapojili do súťaže, ktorá má vyvolať pocit, že je pod záštitou spoločnosti Lidl," uvádza polícia s tým, že potom, ako sa človek zapojí do žrebovania, uvidí notifikáciu, ktorá ho informuje o tom, že sa stal šťastným výhercom. „Následne vás systém vyzve, aby ste sa podelili o tento úspech s ďalšími priateľmi na WhatsAppe inak neodomknete výhru," informujú policajti.V nasledujúcom kroku podľa polície stránka vyzve používateľa k stiahnutiu aplikácie. „Zatiaľ čo predtým ste šírili ,len spam´, tak tu by ste mali spozornieť a nič nesťahovať do vášho smartfónu," zdôraznila polícia.Dôvodom totiž je, že stiahnutá aplikácia môže aktívne sledovať nielen aktivitu v smartfóne, zároveň môže získať aj oprávnenia, ktorými prevezme kontrolu nad smartfónom.„Spoločnosť Lidl Slovensko na svojej oficiálnej facebookovej stránke pripomína, že svoje súťaže naďalej komunikuje iba tradičnou cestou, to znamená cez ich oficiálny fanúšikovský profil alebo na ich webe," ozrejmila polícia.V prípade, ak niekto už aplikáciu stiahol do svojho zariadenia, polícia ju odporúča obratom odstrániť. „Ak vám vznikla akákoľvek škoda, alebo ste prišli o peniaze na vašom účte, kontaktujte vašu banku pre zablokovanie karty a choďte aj na políciu," dodala polícia.