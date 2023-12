Pozor na predvianočný stres. Hrozí pri ňom návrat k zlozvykom

Čo pod stromček?

Unikátny dizajn, špičková technológia a lepšia voľba

6.12.2023 (SITA.sk) -Silným faktorom, ktorý ovplyvňuje proces odvykania od cigariet, je práve stres. Pri abstinujúcich dospelých fajčiaroch je dokonca jedným z hlavných spúšťačov, kedy sa k zlozvyku opäť vracajú. Stačí ak sa cítia neisto, trápia ich problémy, alebo bojujú s nedostatkom spánku či s prepracovanosťou. V spojení s vianočnou nákupnou horúčkou, zháňaním jedla na vianočný stôl a darčekov pod stromček na poslednú chvíľu sa vystavujú ešte väčšiemu tlaku. Pomáha, ak si vopred vyhradia rozpočet, urobia časový rozvrh a zoznam plánovaných nákupov.Nájsť to pravé pre osobu, na ktorej nám záleží, môže byť niekedy náročné. Medzi overenú klasiku patrí určite luxusná kozmetika, rôzne limitované edície a špeciálne produkty rôznych značiek, technologické vychytávky či knihy. Ak však chcete potešiť dospelého fajčiara, najvhodnejším darom môže byť zmena, ktorá mu pomôže oslobodiť sa od cigaretového dymu a pomôže vytvoriť šťastné a veselé Vianoce bez dymu.Dospelí fajčiari, ktorí sa chcú zbaviť cigariet, ale nedokážu sa vzdať nikotínu, majú napríklad možnosť prejsť na bezdymové zariadenie. Pre dospelých fajčiarov, alebo aj pre ich blízkych, ktorým chcú ponúknuť prechod na lepšiu alternatívu k cigaretám ako darček, je tu limitovaná edícia IQOS ILUMA STARDRIFT. Toto bezdymové zariadenie využíva revolučnú technológiu indukčného ohrevu tabaku bez nahrievacej čepele a nutnosti čistenia. Pri jeho použití nedochádza k spaľovaniu tabaku, zariadenie produkuje iba aerosól, ktorý je bez zápachu a obsahuje výrazne menej škodlivých látok ako klasické cigarety. Nie je však bez rizika, pretože obsahuje nikotín, ktorý je návykový. Edícia STARDRIFT ponúka tri variácie od prémiovej ILUMA PRIME až po zariadenie "všetko v jednom" ILUMA ONE. V predaji je od 4. decembra.Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.