Pozor na správnu stravu psa v lete

Teploty stúpajú a psy sa stávajú menej aktívne, čo môže viesť k tráviacim problémom, nechutenstvu, či dokonca k priberaniu. Ako teda zabezpečiť, aby váš pes v lete dostával to, čo potrebuje a zároveň sa vyhol nežiaducim komplikáciám? Čítajte ďalej a dozviete sa!

Vplyv tepla na stravovanie psa

Vysoké teploty ovplyvňujú metabolizmus a chuť do jedla psov. Psy sa v horúcom počasí snažia šetriť energiou a znižujú svoju aktivitu, čím sa ale zároveň znižuje aj ich energetická spotreba. To vedie k zníženiu chuti do jedla, čo môže viesť až k nechutenstvu.

Okrem toho horúce počasie môže spôsobiť tráviace ťažkosti, ako napríklad hnačku, zvracanie alebo nadúvanie. Teplo totiž urýchľuje rozmnožovanie baktérií v krmive a ovplyvňuje trávenie.

Ako upraviť stravu psa v lete?

Aby ste predišli letným stravovacím problémom u vášho psa, je dôležité upraviť stravu. Prinášame vám niekoľko základných tipov:

Upravte porcie - ak váš pes v lete menej je, znížte mu porcie krmiva. Je lepšie kŕmiť psa menšími porciami častejšie, ako mu dávať veľkú porciu naraz.

- ak váš pes v lete menej je, znížte mu porcie krmiva. Je lepšie kŕmiť psa menšími porciami častejšie, ako mu dávať veľkú porciu naraz. Ponúknite mu chladné a vlhké krmivo - v lete je vhodné psovi ponúknuť chladné a vlhké krmivo. Môžete mu namočiť granule do vody, pridať mu do misky ľadové kocky alebo mu ponúknuť mrazené kúsky mäsa či ovocia.

- v lete je vhodné psovi ponúknuť chladné a vlhké krmivo. Môžete mu namočiť granule do vody, pridať mu do misky ľadové kocky alebo mu ponúknuť mrazené kúsky mäsa či ovocia. Pridajte do stravy viac vody - dbajte na to, aby mal váš pes vždy k dispozícii dostatok čerstvej vody. V horúcom počasí je dôležité, aby bol pes dostatočne hydratovaný.

- dbajte na to, aby mal váš pes vždy k dispozícii dostatok čerstvej vody. V horúcom počasí je dôležité, aby bol pes dostatočne hydratovaný. Vyhnite sa ťažkým jedlám - vyhnite sa kŕmeniu psa ťažkými a mastnými jedlami. Tieto jedlá trávi pes ťažšie a môžu mu spôsobiť tráviace ťažkosti.

- vyhnite sa kŕmeniu psa ťažkými a mastnými jedlami. Tieto jedlá trávi pes ťažšie a môžu mu spôsobiť tráviace ťažkosti. Uprednostňujte kvalitné krmivo - v lete je obzvlášť dôležité kŕmiť psa kvalitným krmivom. Pamätajte, že iba kvalitné psie granule obsahujú všetky potrebné živiny a vitamíny, ktoré váš pes potrebuje pre svoje zdravie. Dbajte na to, aby ste krmivo kupovali od overených výrobcov a aby granule boli vhodné pre vek, plemeno a zdravotný stav vášho psa.

- v lete je obzvlášť dôležité kŕmiť psa kvalitným krmivom. Pamätajte, že iba kvalitné psie granule obsahujú všetky potrebné živiny a vitamíny, ktoré váš pes potrebuje pre svoje zdravie. Dbajte na to, aby ste krmivo kupovali od overených výrobcov a aby granule boli vhodné pre vek, plemeno a zdravotný stav vášho psa. Zvážte hypoalergénne granule - sú špeciálne vyvinuté pre psy s potravinovou alergiou alebo intoleranciou a sú šetrné k ich tráveniu.

- sú špeciálne vyvinuté pre psy s potravinovou alergiou alebo intoleranciou a sú šetrné k ich tráveniu. Ponúknite psovi zeleninu a ovocie - psovi môžete ponúknuť aj zeleninu a ovocie, ktoré sú bohaté na vitamíny a minerály. Vhodné sú napríklad uhorky, melón, jablká, mrkva, brokolica a špenát.

- psovi môžete ponúknuť aj zeleninu a ovocie, ktoré sú bohaté na vitamíny a minerály. Vhodné sú napríklad uhorky, melón, jablká, mrkva, brokolica a špenát. Vyskúšajte domáce krmivo - psovi môžete pripraviť aj domáce krmivo. Dbajte ale na to, aby krmivo obsahovalo všetky potrebné živiny a vitamíny, a aby bolo vhodné pre vek, plemeno a zdravotný stav vášho psa.

Prirodzene, ak máte akékoľvek otázky ohľadom stravovania vášho psa v lete, je ideálne obrátiť sa na veterinárneho lekára. Veterinár vám poradí s výberom krmiva a s úpravou stravy vášho psa presne podľa potrieb vášho štvornohého maznáčika.

Dôležité faktory pri výbere krmiva pre psa v lete

Poďme sa teraz bližšie pozrieť na to, čo je pri výbere kvalitného krmiva pre psa to najdôležitejšie:

Obsah bielkovín a tukov - krmivo pre psa v lete by malo obsahovať menej bielkovín a tukov ako krmivo pre psa v zime. A to z dôvodu, že v lete psy trávia potravu pomalšie a potrebujú menej energie.

- krmivo pre psa v lete by malo obsahovať menej bielkovín a tukov ako krmivo pre psa v zime. A to z dôvodu, že v lete psy trávia potravu pomalšie a potrebujú menej energie. Obsah vody - krmivo pre psa v lete by malo obsahovať viac vody, aby sa predišlo dehydratácii.

- krmivo pre psa v lete by malo obsahovať viac vody, aby sa predišlo dehydratácii. Chuť a vôňa - v lete psy preferujú krmivo s osviežujúcou chuťou a vôňou. Môžete im do krmiva pridať napríklad uhorku alebo melón.

Okrem úpravy stravy je dôležité

Pamätajte, že okrem úpravy stravy pre psa v lete, je dôležité aj nasledovné:

Brať psa na prechádzky a aktivity v chladnejších častiach dňa

Zabezpečiť psovi tieň a dostatok chladného miesta na oddych

Nekŕmiť psa pred prechádzkou, aby sa predišlo zvracaniu

Sledovať zdravotný stav psa

Sledovať váhu psa

Záver

Správna starostlivosť o psa počas letných mesiacov je zásadná pre jeho zdravie a pohodu. Zabezpečením vhodnej stravy, pravidelnou hydratáciou a vhodným režimom aktivít, môžete vášmu štvornohému miláčikovi uľahčiť zvládanie vysokých teplôt. Nezabudnite dodržiavať odporúčania týkajúce sa výberu krmiva a sledujte zdravotný stav psa.