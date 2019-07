POZOR na tieto nebezpečné kozmetické výrobky

Foto nebezpečného kozmetického produktu. Foto: ÚVZ SR/RAPEX Foto: ÚVZ SR/RAPEX

Bratislava 24. júla (TASR)

Bratislava 24. júla (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred viacerými nebezpečnými kozmetickými výrobkami, ktoré nahlásili do systému Rapex (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a vo Fínsku. „“ informuje o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.Medzi nebezpečné výrobky patrí farbiaci prášok henna od výrobcu M. Manzoor & Co. Pak z Pakistanu s názvom Zarqa Henna. Vo výrobku bol zistený prekročený limit na mikroorganizmy, kvasinky a plesne. Potenciálne nebezpečenstvo predstavuje aj prírodný šampón značky Ayumi Naturals pod názvom Shikakai Powder 100 % Natural Hair Cleanser. Výrobca šampónu nie je uvedený, no jeho dovozcom je Spojené kráľovstvo.,“ upozorňuje ÚVZ SR.Úrad varuje aj pred čistiacim výrobkom na vlasy a telo pre deti pod názvom No perfume baby all-over wash. Výrobcom je Urtekram International A/S z Dánska. Ďalším výrobkom, na ktorý upozorňujú hygienici, je henna farbiaci prášok s názvom 100 % Pure (Mehandi) Henna Powder od výrobcu Ayumi Naturals z Indie. „Vo výrobkoch bol prekročený limit na mikroorganizmy,“ informuje o tom ÚVZ SR.