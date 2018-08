POZOR: Na týchto miestach treba v utorok rátať s vysokými teplotami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. augusta (TASR) - S vysokými teplotami treba počítať v utorok (14.8.) popoludní v niektorých južnejších okresoch stredného a na väčšine východného Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.Druhý stupeň platí predbežne pre okresy Sobrance, Michalovce a Trebišov. Teploty by tu mohli vyšplhať na 35 stupňov Celzia. Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pre zvyšné okresy Košického kraja a tiež niektoré okresy Prešovského a Banskobystrického kraja. Teploty by mohli dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.uvádza SHMÚ na svojom webe.Výstrahy platia predbežne od 14.00 do 18.00 h.