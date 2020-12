POZOR NA VEČERNÚ POĽADOVICU: Hrozí aj silný vietor a záveje

V nedeľu večer prinesie počasie viacero výstrah. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v súvislosti s poveternostnou situáciou v nasledujúcich hodinách upozorňuje na riziká poľadovice, nárazového vetra, ale i tvorby snehových jazykov a závejov.





Výstrahu pred poľadovicou vydali meteorológovia pre celé územie SR. Platí od 21.00 h, situáciu v doprave môže komplikovať až do pondelkového (28. 12.) predpoludnia.Na severnom, strednom a časti východného Slovenska v oblasti Pienin, Spiša a Slovenského krasu sa môžu počas nedeľného večera i pondelkového rána a predpoludnia tvoriť snehové jazyky a záveje. V oblasti severného a stredného Slovenska sa k tomu pridá aj vietor na horách. "Na hrebeňoch môže dosiahnuť 110 až 135 km/h, v nižších polohách, najmä na severozápadných a severných svahoch to môžu byť nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 km/h," uviedli meteorológovia.Podobnú rýchlosť vetra do 85 km/h predpovedajú aj na juhozápadnom Slovensku, v nárazoch by ho obyvatelia okresov Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského i Nitrianskeho kraja mali pocítiť od nedeľnej 21.00 h, počas noci i celého pondelka.