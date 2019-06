Pozor na vysoké teploty na Žitnom ostrove i Dolnom Zemplíne

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 10. júna (TASR) - Mimoriadne horúce počasie možno v pondelok popoludní očakávať na juhu západného Slovenska i na juhovýchode krajiny. Pre obe oblasti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)výstrahu 1. stupňa pred vysokými teplotami.Výstraha platí od 15. 00 h do 18.00 h. "" informujú meteorológovia s upozornením, že vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.SHMÚ už v predchádzajúcich dňoch avizoval príchod tropického počasia na Slovensko. Od pondelka do stredy 12. júna vystúpi popoludní v nižších polohách teplota vzduchu na 26 až 33 a vo štvrtok a piatok dokonca na 28 až 34 stupňov Celzia.Veľmi teplo bude aj v noci a minimálna teplota nad ránom pri východe slnka bude od pondelka do piatka väčšinou na úrovni 18 až 12 stupňov Celzia, v dolinách bude spočiatku miestami okolo desať stupňov Celzia. Na juhu môže byť vo štvrtok a v piatok ranné minimum až okolo 20 stupňov Celzia.