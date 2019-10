Pozorovatelia: V tureckej operácii v Sýrii zahynulo už 17 civilistov

Sýrčania utekajú počas pozemnej ofenzívy tureckej armády proti Kurdom a teroristickej organizácii Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie v stredu 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 11. októbra (TASR) - Celkovo 17 civilistov a 41 kurdských bojovníkov prišlo o život od začiatku tureckej vojenskej operácie na severovýchode Sýrie. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.Pri piatkových tureckých leteckých útokoch a paľbe ostreľovačov zahynulo sedem civilistov. Štyria z nich prišli o život, keď unikali z mesta Tal Abjád a pri leteckom útoku bolo zasiahnuté ich auto, uviedol Rámí Abdul Rahmán, šéf SOHR. Ďalších troch zabili snajperi v okolí tohto pohraničného mesta, ktoré je od stredy jedným z hlavných cieľov útoku Turecka na Kurdmi ovládané územia v Sýrii.Turecko v piatok oznámilo, že v bojoch prišiel o život aj jeden jeho vojak.Sedem civilistov vrátane deväťmesačného dieťaťa tiež zahynulo v tureckých pohraničných mestách v provinciách Sanliurfa a Mardin. Takmer 70 ďalších osôb utrpelo zranenia.Podľa tureckej tlačovej agentúry Anadolu turecká armáda a Tureckom podporovaní sýrski opoziční bojovníci dobyli v tretí deň ofenzívy ďalšie dve kurdské dediny. Celkovo už ovládli 13 dedín v okolí miest Tal Abjád a Rás al-Ajn.Agentúra AP pripomína, že Turecko má v úmysle ísť 30 kilometrov hlboko do územia severnej Sýrie, aby zatlačilo kurdské sily a vytvorila takzvanú bezpečnú zónu.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom zo skupiny IS, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.